María Escarmiento consolida su universo hyperpop con «Son de amores»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

María Escarmiento presentas su nuevo sencillo, «Son de amores». Se trata del tercer adelanto oficial con videoclip de Forever, el que será el proyecto más ambicioso de su carrera hasta la fecha. Señalada como una de las voces más prometedoras del hyperpop en España, la artista continúa desvelando con este single una nueva etapa que funciona como punto de inflexión creativo.

«Son de amores» consolida el universo que María ha ido desarrollando en los últimos lanzamientos, donde el pop inmediato y adictivo de iCandy convive con una dimensión más oscura, emocional y conceptual heredera de Cosas de brujas. La canción destaca por su capacidad para conectar desde la emoción directa, sostenida por una producción cuidada, contemporánea y llena de matices.

El single llega acompañado de un videoclip oficial que amplía el imaginario visual de esta nueva era y refuerza el discurso estético y narrativo de Forever, un álbum en el que María Escarmiento contará con colaboraciones destacadas entre las que se encuentran Julieta, Samantha Hudson, Fran Laoren y Shanghai Baby.

Paralelamente, María se encuentra preparando su próxima gira de salas, que tendrá fechas señaladas en La Riviera y Apolo además de presencia en festivales.