Mayflower Madame traen su post-punk a Vigo y Madrid

A lo largo de los últimos años, Mayflower Madame ha extendido su prestigio mucho más allá de Oslo. Su debut Observed in a Dream (2016) obtuvo críticas excelentes y los llevó a girar por Europa y Norteamérica, mientras que su continuación, Prepared for a Nightmare (2020), los afianzó como una de las propuestas más singulares del psych-gaze europeo.

Tras el paréntesis provocado por la pandemia, regresaron a los escenarios en 2022 y dedicaron 2023 a componer nuevo material, además de publicar una edición deluxe de su segundo disco. Insight vio la luz el 1 de noviembre de 2024 a través de Night Cult Records, Up In Her Room e Icy Cold Records.

En noviembre de 2024, la banda noruega publicó Insight, su esperado tercer álbum, mezclado y masterizado por Maurizio Baggio. El disco afina su característico cruce entre post-punk pulsante, shoegaze brillante y psicodelia etérea, expandiendo su sonido hacia un territorio más preciso y ambicioso.

La banda formada por Trond Fagernes y Ola J. Kyrkjeeide, ampliados a quinteto en sus intensas actuaciones en directo nos visita a finales de este mes con fechas en Vigo (donde actuarán junto a Nocturna) y Madrid (donde estarán acompañados por Spiritual Front):

NOV 28 – La Fábrica de Chocolate Club – VIGO – Entradas

NOV 29 – Wurlitzer Ballroom – MADRID – Entradas