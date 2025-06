Medalla publican la combativa «Sacrilegio»

El cuarteto barcelonés Medalla acaban de publicar un nuevo sencillo, «Sacrilegio». Una canción que sorprende por su contundencia, su ritmo acelerado, su sonido cercano al metal extremo y su actitud brutalmente combativa. Un registro novedoso para el grupo pero que tiene su sentido: su origen está en el cabreo con el presente que nos ha tocado vivir, más cerca de un purgatorio que del paraíso prometido.

Medalla se sirven de la narrativa de los delitos contra el honor y abogan por recuperar la libertad en su sentido original. Una libertad que lleva tiempo secuestrada por los sectores más nostálgicos de nuestra sociedad. «A veces me río por no llorar, me sale de dentro blasfemar» proclaman. Parece mentira que cincuenta años después haga falta seguir recordándolo, pero las circunstancias lo requieren ahora más que nunca. En estos tiempos oscuros y peligrosos, con el auge de la ultraderecha y las actitudes dictatoriales que vemos en países hasta ahora supuestamente bastiones de la democracia, ante el blanqueamiento mediático de estas actitudes amplificado por las redes sociales, Medalla proponen una inesperada alternativa: contra el resurgimiento del fascismo, abrazar el satanismo.

El videoclip de «Sacrilegio» ha sido dirigido por el cantante y guitarrista de la banda Eric Sueiro. Siguiendo con la estética VHS de los singles anteriores, en «Sacrilegio» la banda se convierte en una secta satánica liderada por el propio Sueiro, en una suerte de delirio lo fi que roza lo absurdo y lo delirante. La dirección creativa y el artwork son obra del artista madrileño Tumulus Design.

Muy pronto la banda anunciará la fecha de lanzamiento del que será su quinto disco, que verá la luz bajo su propio sello Estudio Mazmorra. Mientras tanto, Medalla estarán en directo en Moradillos Fest (La Rioja, 11/7) y presentarán su nuevo disco en las siguientes ciudades: Madrid (7/11), Daimiel (8/11), Barcelona (15/11), Valladolid (28/11), Salamanca (29/11).

(Foto: Germán Blanco)