El Minifestival celebrará su 27ª edición el próximo mes de marzo

El Minifestival de Música Independiente de Barcelona, nacido en 1995 con la intención de llevar a la ciudad grupos que lo tenían complicado para ir a tocar, celebrará su 27ª edición los próximos días 25 y 26 de marzo. Lo hará, un año más, con la idea de priorizar a aquellos grupos y artistas que han sido más perjudicados por la pandemia: los que se mueven en la escena alternativa y tocaban habitualmente en salas pequeñas que tuvieron que cerrar sus puertas. No obstante, también volverán a programar grupos y artistas internacionales. Asimismo se realizarán diversas actividades paralelas aún por confirmar, como charlas, exposiciones y presentaciones de libros.

Este es, por ahora, el programa del Minifestival de Música Independent 2022.

Viernes 25 de marzo de 2022

Espai Jove Les Basses – 19:30h – Entrada 7€

Amor Butano (València), Lea Leone (Barcelona), Ran Ran Ran (Barcelona), Pararrayos (Barcelona)

Sábado 26 de marzo de 2022

Espai Jove Les Basses – 19:30h – Entrada 11€

Thalia Zedek & Chris Brokaw / Come (Boston), Cassie Ramone / Vivian Girls (Brooklyn), Bubble Tea and Cigarettes (New York), Interrogación Amor (Madrid)

Actividades Paralelas

Por confirmar

