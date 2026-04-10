Muere Afrika Bambaataa, el padrino del hip-hop

Muere Afrika Bambaataa, el DJ y productor pionero que creó una de las primeras fusiones del rap con la música electrónica gracias al clásico de 1982 «Planet Rock», un tema contribuyó al nacimiento del electro-funk al fusionar ritmos de hip-hop con el sintetizador Roland TR-808, inspirado en la estética de la música de Kraftwerk, a quienes también sampleaba.

Nacido en el Bronx en 1957, Bambaataa creció en un entorno marcado por la pobreza en el seno de una familia de inmigrantes jamaicanos y barbadenses. Un viaje a África tras ganar un concurso escolar transformó su perspectiva: adoptó el nombre Afrika Bambaataa Aasim, inspirado en el líder zulú Bhambatha, y comenzó a replantear su papel dentro de la comunidad, orientándolo hacia la mediación y la construcción de alternativas a la violencia.

A partir de esa transición, canalizó su liderazgo hacia la cultura emergente del hip hop. Influido por figuras como DJ Kool Herc, empezó a organizar fiestas centradas en los breakbeats y promovió el uso de la música, el baile y el grafiti como herramientas de cohesión social. En 1976 fundó la Universal Zulu Nation contribuyendo a consolidar el género. Su actividad como DJ se profesionalizó gracias a su equipo técnico, y su proyección creció al llevar su sonido desde el Bronx a clubes de Manhattan y escenarios internacionales.

Tras el impacto de «Planet Rock» impulsó el primer tour internacional de hip hop junto a su colectivo de DJs, bailarines y artistas. En los años siguientes lanzó “Looking for the Perfect Beat” y “Renegades of Funk”, ambos junto a Soulsonic Force, lo que le llevó a colaborar con el productor Bill Laswell en el sello Celluloid, donde desarrolló proyectos como Time Zone y Shango, incluyendo trabajos como “Wildstyle”, “World Destruction” (junto a John Lydon de P.i.L) y el álbum Shango Funk Theology.

La última década de Afrika Bambaataa estuvo marcada por acusaciones y procesos legales relacionados con delitos sexuales. Fue en 2016 cuando el activista político Ronald Savage señaló que el rapero había abusado sexualmente de él en 1980, cuando Savage tenía 15 años. Bambaataa negó las acusaciones, aunque otros tres hombres se sumaron posteriormente con señalamientos similares. En mayo de ese año, la Universal Zulu Nation decidió separarse de su fundador.