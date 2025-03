Muere David Johansen, líder de New York Dolls

David Johansen, líder de la legendaria banda de punk New York Dolls, ha fallecido a los 75 años. Su hija, Leah Hennessey, confirmó la noticia y reveló que Johansen murió el viernes en su casa de la ciudad de Nueva York, semanas después de que se le diagnosticara públicamente un cáncer en etapa 4, que había sido parte de sus problemas de salud durante varios años. Una dolencia que estaba afectando económicamente a la familia hasta tal punto, que hace un mes puso en marcha una campaña de crowfunding a través de SweetRelief para poder pagar los gastos del tratamiento.

Hijo de un padre noruego-estadounidense y una madre irlandesa-estadounidense, David Johansen se crió al ritmo crudo del rhythm and blues, el canturreo del doo-wop y la llamada salvaje del rock ‘n’ roll primitivo. Se inició en los Vagabond Missionaries antes de pasarse a los incipientes New York Dolls en 1971. Debutó con ellos en un concierto en Nochebuena en un refugio para personas sin hogar.

New York Dolls atacaron el rock ‘n’ roll fundiendo la suciedad del garaje, con la sordidez de cabareta. Se pavonearon entre los escombros de los hippies de los años 60 con el pelo cardado, las medias de rejilla rotas y un arsenal de riffs cutres, preparando el escenario para el punk, el glam y todos los sonidos afilados. Johansen y Johnny Thunders coescribieron su mayor éxito «Personality Crisis» , que ha pasado a la historia como todo un himno del protopunk.

La gran influencia de New York Dolls

De su etapa dorada quedan como legado dos discos aún impolutos, New York Dolls (1973) y Too Much Too Soon (1974). En 2004 uno de sus mayores fans conocidos, Morrissey, organizó unos conciertos de reunión con los por entonces únicos supervivientes, David Johansen, Sylvain Sylvain y Arthur Kane (Thunders falleció en 1991 a los 38 años) y la unión dio como resultado nuevas giras y discos como One Day It Will Please Us to Remember Even This (2006) o Cause I Sez So (2009).

Su carrera apenas duró siete años, pero como ocurrió con artistas como The Velvet Underground, su impacto e influencia se sintió en todo lo que llegó más tarde. Sus riffs retumbaban en Ramones, su nihilismo en Sex Pistols, The Dammed y Kiss copiaron su extravagancia mientras que su eco terminó llegando a los excesos de Libertines y Manic Street Preachers.

David Johansen continuó actuando y lanzando álbumes como solista, reinventándose como Buster Poindexter a fines de la década de 1980, como parte de una ola de sonidos jazzeros. En 2023 a propósito de los 50 años de su disco de debut, concedió una entrevista a nuestro compañero Álvaro de Benito, que puedes leer en Muzikalia y que posiblemente sea su última aparición en un medio español.

Descanse en paz.