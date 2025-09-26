My Chemical Romance anuncian concierto especial en Madrid

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

My Chemical Romance no necesita demasiadas presentaciones: hablamos de una de las formaciones más icónicas del rock alternativo de lo que llevamos de siglo. Desde que irrumpieron a principios de los 2000 con I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love y sobre todo con el arrollador Three Cheers for Sweet Revenge, se convirtieron en estandarte de toda una generación.

Su propuesta teatral, cargada de épica, emociones intensas y un imaginario que oscilaba entre lo gótico (¿lo llamaron emo?) y lo cinematográfico, redefinió lo que significaba ser una banda de rock en plena era emo. Con The Black Parade (2006) tocaron el cielo: un disco convertido en himno generacional, que traspasó géneros y les situó en la historia grande del rock reciente.

Ahora, tras años de ausencia y un regreso que ha encendido la nostalgia y la euforia de sus seguidores en todo el mundo, anuncian una cita muy especial: el próximo 18 de julio de 2026 estarán en Madrid, en Iberdrola Music, con el que será su único concierto en España. Un headline show de esas dimensiones promete ser más que un simple concierto: será un reencuentro con un público que creció con ellos, que encontró en sus letras un refugio y que hoy celebra verlos de nuevo en plena forma.

Entradas para My Chemical Romance

Ya están a la venta las entradas a través de en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios:

PL1 PIT 135€ + 18€ gastos

PL2 FRONT 95€ + 12,50€ gastos

PL3 GENERAL BACK 85€ + 11,50€ gastos

PL3 PMR 85€ + 11,50€ gastos

Pit Early Entry 170€ + 22,50€ gastos

Plataforma Vip Package 160€ + 21,50€ gastosLa entrada Pit Early Entry incluye:

Entrada de pie en el área Pit* para ver el concierto

Acceso Early Entry: accede al área Pit antes que el público con entrada general

Carril de acceso al recinto exclusivo

Una acreditación conmemorativa

*El área Pit no es una zona exclusiva de estas entradas. La entrada Plataforma VIP Package incluye:

Entrada de pie en el área Front para ver el concierto

Acceso a plataforma VIP elevada con visibilidad del escenario. Muévete toda la noche entre la plataforma y el área Front.

Acceso a barras exclusivas en la plataforma VIP

Un regalo de edición limitada

Una acreditación conmemorativa