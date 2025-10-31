Lo último:
Nadadora
Noticia

Nadadora avanzan su disco con ‘Aparecer’

Redacción MZK

Nadadora presenta “Aparecer”, su segundo adelanto antes del esperado Mañana y siempre que Ernie Records publicará el próximo 14 de noviembre. Una vuelta que llega quince años después del lanzamiento de Luz, Oscuridad, Luz (Ernie Records, 2010), y cuando ya se han cumplido doce desde su concierto de despedida.

Tras la claridad expansiva de «1997», la banda gallega vuelve con una pieza hipnótica y melancólica, donde la producción de Martí Perarnau IV y la mezcla de Pablo Pulido refuerzan un sonido elegante y expansivo. Guitarras reverberadas, voces etéreas y capas ambientales construyen un paisaje sonoro lleno de matices, equilibrio y profundidad, en el que Nadadora reafirma su talento para convertir lo íntimo en emoción.

La canción aborda el instante en que algo o alguien irrumpe y lo transforma todo. La voz de Sara Atán se mueve entre la fragilidad y la contención, mientras la banda —Edu Romero, Daniel Abalo, Moncho Couselo y Gonzalo Abalo— despliega un entramado de sutilezas que crece sin urgencia.

Escucha ‘Aparecer’ de Nadadora

También te puede gustar

Nueva canción de Portishead

Redacción MZK

Pura Vida

Redacción MZK

Daft Punk remezclados

Manuel Pinazo
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien