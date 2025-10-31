Nadadora avanzan su disco con ‘Aparecer’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Nadadora presenta “Aparecer”, su segundo adelanto antes del esperado Mañana y siempre que Ernie Records publicará el próximo 14 de noviembre. Una vuelta que llega quince años después del lanzamiento de Luz, Oscuridad, Luz (Ernie Records, 2010), y cuando ya se han cumplido doce desde su concierto de despedida.

Tras la claridad expansiva de «1997», la banda gallega vuelve con una pieza hipnótica y melancólica, donde la producción de Martí Perarnau IV y la mezcla de Pablo Pulido refuerzan un sonido elegante y expansivo. Guitarras reverberadas, voces etéreas y capas ambientales construyen un paisaje sonoro lleno de matices, equilibrio y profundidad, en el que Nadadora reafirma su talento para convertir lo íntimo en emoción.

La canción aborda el instante en que algo o alguien irrumpe y lo transforma todo. La voz de Sara Atán se mueve entre la fragilidad y la contención, mientras la banda —Edu Romero, Daniel Abalo, Moncho Couselo y Gonzalo Abalo— despliega un entramado de sutilezas que crece sin urgencia.

Escucha ‘Aparecer’ de Nadadora