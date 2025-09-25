Lo último:
Nadadora están de vuelta con '1997'

Redacción MZK

Nadadora han vuelto. Sara Atán (voz y guitarra), Gonzalo Abalo (voz y guitarra), Edu Romero (bajo), Daniel Abalo (batería) y Montxo Couselo (teclados) están de de regreso y no por simple nostalgia, sino con ganas de reafirmar su lugar en el panorama musical actual.

Este otoño verá su nuevo disco, Mañana y Siempre, que llega con la producción de Martí Perarnau (Zahara, León Benavente, _juno) y la ingeniería de sonido de Pablo Pulido (Estudio Uno). Una vuelta que llega quince años después del lanzamiento de Luz, Oscuridad, Luz (Ernie Records, 2010), y cuando ya se han cumplido doce desde su concierto de despedida.

El primer tema que conocemos del disco es «1997», una suerte de indiepop clásico que bebe de sus raíces y a su vez, suena tremendamente actual y que como cuenta su hoja de promo «suena a reencuentro y a descubrimiento, a cicatrices y a nuevos comienzos capturando la esencia de lo que siempre ha sido Nadadora.

1997 construye atmósferas de guitarras reverberadas, teclados absorbentes y voces etéreas, pero con más fuerza y presencia, apoyadas por una base rítmica (bajo y batería) mucho más sólida, en la línea de referentes internacionales como Beach House, Slowdive o Cigarettes After Sex, pero con un sello propio, más Nadadora que nunca. 

