Último adelanto para Nick Waterhouse, ‘(No) Commitment’

Nick Waterhouse lanza el último sencillo «(No) Commitment» antes de su nuevo álbum The Fooler, que saldrá el 1 de abril en Innovative Leisure / PRES. Es un disco impecable que ofrece nuevas riquezas y perspectivas frescas en cada reproducción.

The Fooler es una especie de ciclo de canciones, donde el arco del álbum cuenta la historia de una ciudad y sus habitantes, en parte una despedida y recuperación de una versión del pasado de Waterhouse enmarcada por una ciudad que es parte sueño, parte realidad y parte potencial. Un lugar lleno de sencillos producidos por personas como Bert Berns o lanzados por Scepter, Wand, Atlantic y Verve, que se escuchan en las rocolas de icónicas instituciones de San Francisco como Tosca, Specs y Trieste en North Beach.

El título del sexto álbum del cantautor californiano Nick Waterhouse es más que el nombre de una de sus canciones. The Fooler es tanto una pista como una distracción. Es lo observado y el observador, narrador y sujeto, verdad y mentira. Es la sombra y el reflejo de una ciudad que el artista conoce suficientemente bien como para vagar con los ojos cerrados, y un lugar que posiblemente nunca existió. The Fooler no es tanto un narrador poco confiable como una perspectiva constantemente cambiante.

Grabado por Mark Neill (Black Keys; Los Straightjackets; Dave Cobb) en Valdosta, Georgia, es una especie de ciclo de canciones, donde el arco del álbum cuenta la historia de una ciudad y sus habitantes. «Muchas de las historias vienen de una sensación de plasticidad», dice Waterhouse. «¿Qué es la memoria? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo es el amor entre dos seres humanos en esta ciudad imaginaria? Un cambio de fase ocurrió al escribir este disco. Tuve un avance en cómo contar historias en canciones, como una epifanía. Comencé a darme cuenta de cómo podía doblar el tiempo en muchas de las cosas que se entrelazan en el disco. Ahora tengo una perspectiva como narrador, en lugar de ser el ocupante de las canciones».

Escucha ‘(No) Commitment’ de Nick Waterhouse