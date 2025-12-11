Noches del Botánico arranca su 10º aniversario con Love of Lesbian, Ginebras, Ethel Cain y más
Noches del Botánico inicia la celebración de su décimo aniversario con un primer adelanto de 16 conciertos con los que seguirán reafirmando su reconocible sello: eclecticismo, diversidad y una programación pensada para el disfrute en un entorno único.
A lo largo de diez años, el ciclo ha consolidado un modelo de experiencia musical cómodo, cercano y en plena integración con la naturaleza, gracias a su colaboración con la Universidad Complutense. Con más de 185.000 asistentes en su última edición y múltiples reconocimientos —incluido el premio a Mejor Evento del Año por la Academia de la Música de España—, el festival se reafirma como referencia ya no solo española, sino europea.
La propuesta para esta nueva edición abarca generaciones y estilos, desde la nostalgia de Rick Astley hasta el rock de ZZ Top y Biffy Clyro, pasando por la sensibilidad de Ethel Cain, la potencia de Alabama Shakes, la elegancia de Diana Krall o la electrónica visionaria de Jean-Michel Jarre.
También se suman voces íntimas como Silvana Estrada y Mari Froes, la energía de Zaz, la presencia de figuras de culto como Danny Elfman y la vertiente más festivalera con Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian, junto al sólido protagonismo nacional de Rigoberta Bandini, Lia Kali, Ginebras y Love of Lesbian.
Estos son los primeros conciertos confirmados de Noches del Botánico
Junio
05 – Rigoberta Bandini
07 – Two Door Cinema Club
09 – Ethel Cain
12 – Lia Kali
13 – Ginebras
15 – Love of Lesbian
22 – Zaz
Julio
06 – Danny Elfman
09 – Silvana Estrada / Mari Froes
10 – Jean-Michel Jarre
11 – Alabama Shakes
16 – Belle & Sebastian
17 – Rick Astley
20 – ZZ Top
21 – Biffy Clyro
27 – Diana Krall
Las entradas para los primeros conciertos de Noches del Botánico estarán disponibles desde el 16 de diciembre a través de su web oficial.