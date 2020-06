Nothing But Thieves adelantan su nuevo disco con ‘Real Love Song’

Nothing But Thieves han lanzado su nuevo single ‘Real Love Song’, que se estrenó ayer en exclusiva en el programa de Annie Mac en Radio 1 y sigue a su reciente single ‘Is Everybody Going Crazy?’

Permaneciendo en la lista de Radio 1 durante 8 semanas, como uno de los temas más duraderos de su lista de reproducción, ‘Is Everybody Going Crazy?’ fue el mayor éxito de la banda en Airplay hasta la fecha, alcanzando 10 millones de reproducciones en todo el mundo y dando la bienvenida al emocionante regreso de Nothing But Thieves. Una canción de rock oscuro y arenoso, en la que se habla de una civilización fracturada y apenas reconocible y de un deseo de evasión, que resultó ser curiosamente relevante para el mundo en este momento.

Producida por Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), ‘Real Love Song’ tiene un título que se explica por sí mismo; es una canción de amor real, que despoja al amor de su naturaleza romántica idealista y deja al descubierto la realidad no correspondida o dolorosa que muchos experimentan: “Tengo algo contigo y no desaparecerá”. Épica y salvajemente grandiosa, se construye triunfalmente con una melodía eufórica como un himno junto a las conmovedoras voces casi operísticas del cantante Conor.

La banda dice: “Un entrevistador en Kuala Lumpur nos preguntó por qué no tenemos una gran cantidad de canciones sobre relaciones o amor. No habíamos pensado en ello antes. La respuesta fue que canciones como esa se han hecho hasta la muerte y rara vez capturan lo que el amor es en realidad para la mayoría. Las canciones tienden a ser idealistas o de Hollywood. ‘Real Love Song’ fue un intento de escribir una canción sobre el amor desde una perspectiva autoconsciente. Es sobre el lado oscuro del amor, el doloroso y no correspondido. Es el amor perdido o el amor nunca ganado. Gracias a ese entrevistador de Malasia – sin ti, esta canción nunca existiría.”

‘Real Love Song’ y ‘Is Everybody Going Crazy?’ es la primera nueva música de la banda desde su EP de 2018 What Did You Think When You Made Me This Way, su aclamado álbum de 2017, Broken Machine, que alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido, y su álbum debut autotitulado, Nothing But Thieves. Acaban de anunciar el lanzamiento de su tercer álbum, Moral Panic, que saldrá a la venta el 23 de octubre.



Los últimos años han sido un gran viaje para Nothing But Thieves. Con más de 700.000 álbumes vendidos y 750 millones de streams hasta ahora, se han ganado un amplio y leal seguimiento por su impactante sonido de alt rock, consolidándose como una de las mejores bandas de rock actuales del mundo. Con la venta de 150.000 entradas en su última gira, que incluyó su mayor gira por el Reino Unido hasta la fecha y un concierto con todas las entradas vendidas en el Alexandra Palace de Londres, y con sold-out en su gira mundial de Broken Machine, su éxito ha sido global.

Canalizando su repertorio en vivo a través de su cuenta de Youtube durante el confinamiento, Nothing But Thieves han interpretado sus propias canciones en sus cautivadoras sesiones de soledad. La semana pasada lanzaron una colaboración con los fans de su single ‘Sorry’, en el que se vieron 150 vídeos de fans cantando y tocando la canción en varios instrumentos junto a la banda.