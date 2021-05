Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de True Enemy, Columnas, New George, Bigote Chino, Degiheugi, The Deathlines y Sara del Valle.

True Enemy – Folsom Prison Blues (Johnny Cash cover)

True Enemy es una banda de Albacete que practica un rock contundente a medio camino entre el stoner, el hard rock, el grunge y el punk. Debutaron en 2019 con el LP We All Die Alone, que les valió girar por buena parte del territorio nacional. Lo iban a hacer también en Portugal pero tuvieron que cancelar el pasado año. A finales de 2021 publicarán su segundo álbum, de nuevo con El Hombre -music-, del que no hace mucho nos adelantaron un tema titulado “All of Them” y ahora hacen lo propio con una potente versión del “Folsom Prison Blues” de Johnny Cash.

Columnas – Un mandoble

Columnas es un grupo de Getxo formado por D Macrado (residente en Berlín) y TL Maco que, según nos cuentan, surgió en una de esas noches de invierno en las que se necesita la lumbre de la lírica y la música para mantener el calor. Con influencias que oscilan entre el pop aterciopelado y el cante jondo, Columnas exhibe un estilo castizo sin compromisos que no tiene miedo de mostrar los sentimientos a flor de piel. El pasado mes de febrero publicaron su primer sencillo, “Un mandoble”.

New George – No lo consigo

New George es el nombre artístico de Jorge Agustí, un músico y compositor que se ha criado en el rock y el pop de las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Sus influencias clásicas proporcionan a su música un carácter personal dentro de la música urbana. New George, además de compositor y cantante, toca la guitarra, el bajo y la batería. En breve publicará Kikäzu, su primer EP, del que hace unas semanas nos adelantó un sencillo titulado “No lo consigo”.

Bigote Chino – Listo

Bigote Chino es una banda murciana formada en 2020 por Alberto Charro (voz y guitarra), Luiggi García (batería), Víctor Martínez (bajo) y Antonio Viwe (teclados). Sus miembros aparecen en los créditos de discos de Los Malinches, Garaje Florida, Alexanderplatz o Los Últimos Bañistas, entre otros. En su música combinan pop psicodélico con ritmos pegadizos, arreglos imaginativos, ambientes de belleza majestuosa e inquietantes atmósferas. Hace unas semanas publicaron su primer sencillo, “Listo”, adelanto de un próximo disco de debut que se publicará después del verano a través del sello Lunar.

Degiheugi – Nuday

Degiheugi es un beatmaker francés que el pasado 23 de abril publicó un LP titulado Foreglow., una interesante mezcla de música urbana, R&B contemporáneo e incluso un jazz-funk que coquetea con el trip-hop. El disco cuenta con diversas colaboraciones entre las que se encuentra su colega Andrre, MC, poeta y cantautor que compone canciones en acústico. El resultado de su colaboración es este tema, “Nuday”, que se incluye en su álbum y también ha sido lanzado como sencillo.

The Deathlines – Tightrope walker

The Deathlines es un grupo barcelonés formado por Mario (voz y guitarra), Gus (guitarra), Quim (bajo) y Lorenzo (batería). Su música se inspira en el punk y el rock alternativo americano de mediados de los 80 y primeros 90. De ellos te hablamos en una pasada PlayList Emergente con motivo del lanzamiento de su primer sencillo, “Hold your horses”. Ahora vuelven a esta sección con el vídeo de “Tightrope walker”, cara B de aquel primer sencillo. Una canción en la que nos hablan de la fragilidad del ser humano y la delgada línea que separa la vida y la muerte, inspirados por la estética visual de Sin City y con la ciudad de Barcelona como referencia.

Sara del Valle – Ámbar

Sara del Valle es una cantante y compositora madrileña que hace unos meses publicó su primer disco, Isaac. De su álbum de debut se han extraído desde entonces diversos sencillos. El séptimo de ellos es una canción titulada “Ámbar” que desde hace unos días cuenta con un vídeo, en elegante blanco y negro, obra de David Corrochano. Sara estará presentando su disco Isaac en la Sala el Sol el próximo 20 de junio. Las entradas ya se pueden adquirir en este enlace. Con Sara del Valle y “Ámbar” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!