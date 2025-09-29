Nuevo sencillo de For Miles

Lo último:
For Miles es el proyecto individual del madrileño Iván Casquero. Una propuesta musical que gira en torno al piano y que se mueve entre el post-rock y la música cinemática, combinando influencias de grupos como Explosions in the Sky con la sensibilidad y la melancolía de Ólafur Arnalds o Ludovico Einaudi.

For Miles debutó en 2016 con un EP titulado Start Something que incluía cinco temas instrumentales. Piezas basadas en el piano pero expandidas por sintetizadores, arreglos de cuerda, guitarras distorsionadas y percusión. En noviembre publicará su primer LP, Atoms, un disco en el que, afirma, sus canciones brotarán de unas raíces mínimas para ir desarrollándose y creciendo hasta desvelar suntuosos paisajes sonoros.

Como primer adelanto, acaba de salir un sencillo titulado «The artbook». Una pieza con la que da un paso más en su búsqueda de paisajes sonoros concebidos para acompañar momentos de introspección y viaje interior. Este lanzamiento anticipa la esencia de Atoms, un disco que promete explorar la fusión entre fuerza y fragilidad desde un enfoque profundamente emocional y visual.

A continuación puedes escuchar «The artbook», lo nuevo de For Miles.

 

