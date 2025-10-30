Nuevo sencillo del norteamericano Che Arthur

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El artista estadounidense Che Arthur acaba de publicar un nuevo sencillo, «Sever». La canción es el primer avance de su próximo álbum, Describe This Present Moment, que se publicará el 9 de enero de 2026 a través de Past/Future Records. Será el quinto disco de Che Arthur con su nombre tras liderar durante una década el grupo Pink Avalanche.

El nuevo disco del multiinstrumentista, compositor, ingeniero y productor afincado en Chicago contiene diez canciones que contraponen las estructuras punk/indie concisas y tensas, además de las texturas acústicas contemplativas de sus álbumes anteriores, con momentos más intensos que recuerdan a su vieja banda, cuya carrera se encuentra en pausa desde 2020.

«Sever», que como hemos comentado es el primer sencillo del álbum, es un tema anguloso y enérgico que, según Arthur, trata sobre «la añoranza de una conexión real en una sociedad cada vez más desconectada e insegura«. Musicalmente, la canción podría interesar a los fans de Sugar, Jawbreaker o The Smithereens. Si es así, tendrán la oportunidad de escuchar en directo la canción en el concierto que Che Arthur ofrecerá en España en unos días. Será el 8 de noviembre en el Estraperlo Club Del Ritme de Badalona.

A continuación puedes escuchar «Sever», el nuevo sencillo de Che Arthur.