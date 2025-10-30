Nuevo sencillo del norteamericano Che Arthur
El artista estadounidense Che Arthur acaba de publicar un nuevo sencillo, «Sever». La canción es el primer avance de su próximo álbum, Describe This Present Moment, que se publicará el 9 de enero de 2026 a través de Past/Future Records. Será el quinto disco de Che Arthur con su nombre tras liderar durante una década el grupo Pink Avalanche.
El nuevo disco del multiinstrumentista, compositor, ingeniero y productor afincado en Chicago contiene diez canciones que contraponen las estructuras punk/indie concisas y tensas, además de las texturas acústicas contemplativas de sus álbumes anteriores, con momentos más intensos que recuerdan a su vieja banda, cuya carrera se encuentra en pausa desde 2020.
«Sever», que como hemos comentado es el primer sencillo del álbum, es un tema anguloso y enérgico que, según Arthur, trata sobre «la añoranza de una conexión real en una sociedad cada vez más desconectada e insegura«. Musicalmente, la canción podría interesar a los fans de Sugar, Jawbreaker o The Smithereens. Si es así, tendrán la oportunidad de escuchar en directo la canción en el concierto que Che Arthur ofrecerá en España en unos días. Será el 8 de noviembre en el Estraperlo Club Del Ritme de Badalona.
A continuación puedes escuchar «Sever», el nuevo sencillo de Che Arthur.