Nuevo sencillo de Johnny B. Zero

La banda valenciana Johnny B. Zero publicará este sábado, con motivo del Record Store Day, su esperado nuevo álbum: Violets. Un disco que promete novedades en la producción y con más romanticismo, parece ser, que ironía en las canciones. Unas canciones que, comentan, abarcan desde baladas R’n’B con mucha atmósfera a la furia del rock más descarnada. Conociendo a Johnny B. Zero, seguro que no se salen mucho de sus coordenadas: personalidad acusada, gusto por mezclar vanguardia y rock al uso, extravagancia sonora y lírica. En Violets hay dos colaboraciones de lujo: la de Maika Makovski, que canta y toca el teclado en siete canciones del disco, y Natxo Tamarit que ha grabado algunos bajos. Por cierto, Marta Burgos se estrena como nueva bajista de la formación, participando en la producción y tocando la guitarra clásica en temas como “Overcome By Love”.

El disco ha sido producido por la banda junto con Carlos Ortigosa, ingeniero de sonido, quien también se ha encargado de la mezcla y la masterización. La grabación se llevó a cabo en el estudio Elefante y en La Azotea de Karl Sound. El arte del disco ha sido realizado por Handsake, quienes entendieron a la perfección la poética y la significación del trabajo musical así como la idea de las violetas como concepto alrededor del cual se mueve buena parte del significado del disco.

Hoy, apenas unos días antes de publicar el nuevo disco, Johnny B. Zero nos muestran el videolyric de su nuevos sencillo: “Be true be sexy”. Una canción en la que nos recuerdan que, a pesar de practicar una saludable heterodoxia musical, tienen también como referentes a músicos tan exitosos como Stevie Wonder o Prince. También a Sly & The Family Stone, como se intuye por algunas partes de la letra y también por sus libérrimos cambios rítmicos.

A continuación puedes escuchar “Be true be sexy”, lo nuevo de Johnny B. Zero.