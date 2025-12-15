Oli nos presenta su segundo disco, canción a canción

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Oli es una rapera y bailarina de Barcelona que, después de empezar en el mundo de la música con el grupo La Clika Pika, ha colaborado con artistas como KeTeCalles, Pirat’s Sound Sistema y Las Bajas Pasiones, entre otros. Finalmente, a principios de 2024 publicó su primer álbum en solitario, Clavada. Un disco del que te hablamos en su momento en Muzikalia.

Oli abre ahora una nueva etapa artística y vital con su nuevo disco, ANCORA. Un viaje sonoro que habla de aquello que nos sostiene, de lo que nos aferra a la vida cuando todo se mueve demasiado deprisa. Un abrazo y un recordatorio de que, a pesar del cansancio o la incertidumbre, todavía nos quedan instantes por vivir, y eso es, en esencia, lo más valioso de todo.

Producido por Xicu y Toni Taboo, el disco se mueve entre el rap, el flamenco y el dancehall para construir un lenguaje propio, genuino y lleno de fuerza. Canciones contundentes como «Fam» conviven con la sensibilidad de «Imán» o la luminosidad de «Vibra». Juntas construyen un relato que va más allá de la experiencia individual para convertirse en una crónica colectiva sobre el sentir, el resistir y el vivir.

La propia Oli nos desglosa, canción a canción, su segundo álbum, ANCORA.

1. Sagi

Este tema es una celebración de la vida a través de la muerte, de cómo a veces lo más oscuro nos conecta con lo más luminoso. Me inspiré mucho en Lo, una colega Sagitario de manual, siempre con la mente en Júpiter. Es una oda a las nuestras y a celebrarnos bailando.

2. Espíritu

Tenéis que ver el videoclip que grabamos en los Pirineos porque es pura magia. Esta colaboración con Es-pera es muy especial: nuestras voces y vivencias se mezclan como si siempre hubieran ido juntas. Y, como siempre, la producción de Xicu es un 10 rotundo. Es un tema que hemos hecho a fuego lento como decimos en la canción “a foc lent”.

3. Vibra

Lo escribí justo cuando una formación de Dancehall que yo amaba ( a la profe Saraf y todo el grupo) estaba llegando a su final. Pensé en lo mucho que el baile me hace vibrar y en cómo cobra sentido real cuando se vive en comunidad. Al mal tiempo, buena música.

4. AMI

Este tema lo compuse pensando en la Tole, de Ke te kalles, mi “Ami”. Siempre decimos que es el terror del Baix Llobregat porque enamora a cualquiera con su sencillez y carisma. Se lo enseñé antes de tiempo porque no me pude aguantar. Puede sonar a tema romántico, pero es que a veces las amigas son un poco novias. También tiene ese guiño a Cornellà y a la “Taxo”, sitios que forman parte de nosotras. ¡Que hay mucho power en la periferia!

5. Bali

Quería que sonara a viaje, como el que hago cada año con dos amigas que son casa siempre. Por eso digo “la cita que no puc saltar-me, sou casa on empadronar-me”. Desde el principio me imaginé unos coros flamencos y conté con Mir, con quien he compartido flamenquito y que hizo el maquillaje de la portada de ANCORA. Recomendación: escucharlo en el coche o viajando.

6. Imán

Fue el primer tema que compuse del disco y probablemente el más romántico que he hecho hasta el momento. Estoy aprendiendo a dejar la vergüenza a un lado y a decir las cosas bonitas cuando salen. La instrumental de Deep Fryed es una pasada.

7. Hielito

El tema más hot del disco, junto a mis hermanas Las Marikarmen. También tenemos videoclip y viene aún más hot. Es un tema que llevaba años encallado y ellas, con sus ideas y sus vientos, le dieron la vida que necesitaba. Está hecho para disfrutarlo y bailarlo sin pensar.

8. FAM

Cierra el disco porque recoge lo más importante: valorar lo que tenemos y lo que nos rodea. Me gusta porque en este álbum me ha salido escribir bastante en catalán y siento que aquí aparece mi parte más tierna. Las instrumentales de Xicu me llevan siempre a ese sitio.

Si te ha llamado la atención y te apetece escuchar el disco entero, aquí tienes al completo ANCORA, el segundo álbum de Oli.