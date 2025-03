Patrick Wolf invita a Zola Jesus a su nuevo single

Han pasado nada menos que 13 años desde que Patrick Wolf entregara Sundark And Riverlight (2013), una pausa tan solo interrumpida de manera esporádica, rescatando alguna cara B o el reciente EP de 2023 The Night Safari.

Este año le tenemos al fin de regreso con un disco que lleva por título Crying the Neck y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 25 de abril. Un trabajo profundamente influenciado por el folclore local de East Kent, donde reside el artista,

Este trabajo es el primero de una serie de cuatro álbumes inspirados en la Rueda del Año pagana. Además, Wolf realizará una gira primaveral por Europa titulada Stations of the Sun, nombre tomado de un libro del historiador Ronald Hutton sobre rituales británicos.

El disco incluye colaboraciones de Zola Jesus, Serafina Steer y Seb Rochford de Polar Bear. Su primer sencillo, «Dies Irae«, en el que lloraba la pérdida de su madre, llegó en febrero. Hoy nos sorprende con «Limbo», con la colaboración de la musa gótica Zola Jesus.

Un bonito tema a piano, del que Wolf comenta: «Comencé a imaginar un limbo, o purgatorio, para establecer una canción después de ver una pintura «El chivo expiatorio» de William Holman Hunt en la Galería de Arte de Manchester. Años más tarde, en el sombrío confinamiento, las colectas semanales de alimentos a Bromley, y las discusiones y tensiones en una relación que se gestaron en la claustrofobia del automóvil me hicieron querer comenzar a escribir un dueto sobre el realismo de una pareja que corta las sentencias del otro y debate si persistir o escapar el uno del otro. Restablecí la canción a una franja de carretera en Thanet donde vivo con la pareja, ahora fugitiva de la sombra de un país al borde de la guerra, y con la pintura de la galería de Manchester en mi cabeza, la tierra se desplegó al purgatorio del chivo expiatorio y el arcoíris, que tengo a nuestra pareja deteniéndose como una posada de carretera para pasar la noche en la canción. Gran parte de Crying The Neck es una serie de respuestas a la decadencia, la muerte o la pérdida; Esta canción es la respuesta de los amantes a una relación en el limbo y la única canción del álbum sobre una relación romántica. He adorado el trabajo de Zola desde su primer álbum, Stridulum , y somos amigas por correspondencia desde 2011. Al terminar de escribir la canción aquí, junto a la tranquilidad del mar y viendo fotos de su propio bosque salvaje donde ahora vive en Wisconsin, sentí que estábamos de alguna manera alineadas en espíritu en este punto de nuestro trabajo. Solo imaginé su voz haciendo un dueto conmigo, y ahora no puedo imaginar a nadie más a mi lado en este viaje gótico de verano por carretera«.

Escucha ‘Limbo’ de Patrick Wolf ft. Zola Jesus

Estas serán las canciones de lo nuevo de Patrick Wolf

“Reculver”

“Limbo” (feat. Zola Jesus)

«The Last Of England”

“Jupiter”

“On Your Side”

“Oozlum”

“Dies Irae”

“The Curfew Bell”

“Lughnasa” (feat. Serafina Steer)

“Song Of The Scythe”

“Better Or Worse”

“Hymn Of The Haar”

“Foreland”

Foto Patrick Wolf: Furmaan Ahmed