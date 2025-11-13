Patrick Wolf nos visita en diciembre

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Han pasado nada menos que 13 años desde que Patrick Wolf entregara Sundark And Riverlight (2013), una pausa tan solo interrumpida de manera esporádica, rescatando alguna cara B o el reciente EP de 2023 The Night Safari.

Este año le tenemos al fin de regreso con un disco que lleva por título Crying the Neck que como decíamos en la reseña es una «obra profundamente personal y cargada de mitos que entrelaza su vuelta a la vida con los paisajes embrujados del este de Kent. Un trabajo que se anuncia como el primero de una serie de cuatro álbumes inspirados en la Rueda del Año pagana».

Este trabajo, que incluye colaboraciones de Zola Jesus, Serafina Steer y Seb Rochford de Polar Bear, es el primero de una serie de cuatro álbumes inspirados en la Rueda del Año pagana.

El próximo mes de diciembre lo presentará en directo en nuestro país.

Toma nota de las fechas de Patrick Wolf

Martes 2 de diciembre, Valencia, La Rambleta – Entradas

Miércoles 3 de diciembre, Madrid, Teatro Lara – Entradas