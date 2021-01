Pearl Charles – Magic Mirror (Kanine Records)

Uno de los mayores atractivos de la música es que te acompaña en los estados anímicos. En estos tiempos de confinamiento, de soledades y ansiedades, hay ciertos discos que te acompañan y hacen las funciones que haría una buena terapeuta. Este es el caso del nuevo disco de la californiana Pearl Charles, este nocturno, afectado, y pegajoso Magic Mirror (Kanine Records) que entrega después de su notable debut hace un par de años.

Los sonidos que salen del estudio de grabación de la angelina son como una puesta de sol en el desierto de Mojave, pero también son las tonadas amables que pudiéramos escuchar si tuviéramos puesta la AM en un hipotético viaje al pasado atravesando las autopistas solitarias de Laurel Canyon. Un ejercicio de nostalgia sobre tonos pastel y entendida como único resorte para aguantar estos tiempos dolorosos.

Pearl Charles se enfunda en lentejuelas y mucha purpurina en los ojos y baila bajo la bola de espejos en “Only For Tonight” que es un descarado homenaje-plagio al “Dancing Queen” de ABBA. De la gesta sale vencedora. También se emplea a fondo en transportarnos a los sesenta con preciosas gemas de soft pop como “What I Need”, el cosmic disco de “Imposter”, y recita versos de desamor a lo Carole King en la balada acolchada por una seductora sección de cuerda titulada “Don’t Feel Like Myself”.

En “Magic Mirror” resuenan, de nuevo, ecos al Tapestry, y su voz se desliza serena y empoderada; los restos de la onda expansiva en “Slipping Away” llegan hasta el Tusk de Fleetwood Mac, y acaba este dispendio retrochic con un bálsamo para los oídos, “As Long You’re Mine”, que Bonnie Tyler o Sheryl Crow santificarían. Quizá dentro de unos días no me acuerde de este disco porque ya habrán salido sonidos más rupturistas, pero mientras eso ocurra me dejo arrullar.

Escucha Pearl Charles – Magic Mirror