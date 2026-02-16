Presentamos a Aldeaquemada con su primer videosingle

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Aldeaquemada es un dúo que llega desde Jaén y que está formado por Pilar Ruiz (batería y voz) y Miguel Ortega (guitarra y voz) tras varios años de trayectoria en proyectos underground como Santo Rostro o Mía Turbia). Su propuesta se aleja de lo habitual en la escena alternativa actual, combinando garage-blues y punk con una narrativa feminista y un sonido que puede hacer recordar a bandas como The Black Angels, Black Rebel Motorcycle Club o Guadalupe Plata. Con letras que muerden y una rítmica hipnótica, su música es una invitación al baile oscuro y a la reflexión necesaria sobre las estructuras actuales.

En abril publicarán su primer disco, Aquí Termina el Orgullo y Empieza la Igualdad. Un título que el dúo tomó de una inquietante inscripción que preside la entrada del cementerio de su pueblo. El disco se ha grabado en el estudio La Mina con la producción de Raúl Pérez. El debut de Aldeaquemada busca capturar la energía orgánica y arrolladora del dúo, capaz de generar un muro de sonido sorprendente para solo dos personas.

Como primer avance, el dúo nos presenta una canción titulada «Negra era la noche». Publicada hace apenas un par de días, es un potente tema que muestra bien a las claras el estilo musical de Pilar y Miguel, esa combinación de blues garajero y punk de la que te hemos hablado.

La identidad visual del proyecto corre a cargo del artista ubetense Marcos Valera, cuyo arte para la portada del álbum se adapta perfectamente al mensaje de las canciones. Este lanzamiento supone, además, el estreno de Señoramadre, la plataforma de autoedición creada por la banda para gestionar su obra de manera independiente.

Próximas fechas de presentación:

21 de febrero – La Herradura (La Cochera)

7 de marzo – Jaén (Inferno)

28 de marzo – Málaga (Málaga Psych Fest – Sala Las Vegas)

(foto: Ramón Guirado)