Escucha el tercer sencillo de AldeaquemadA

AldeaquemadA es un dúo jiennense formado por Pilar Ruiz (batería y voz) y Miguel Ortega (guitarra y voz) tras varios años de trayectoria en proyectos underground como Santo Rostro o Mía Turbia). El pasado mes de febrero te presentamos su primer sencillo, «Negra era la noche». Una canción que muestra bien a las claras cuál es el estilo del dúo: una combinación de blues garajero y punk que recuerda a The Black Angels, Black Rebel Motorcycle Club o Guadalupe Plata.

Hace unos días AldeaquemadA lanzaron una nueva canción, «La tierra se agita». Se trata del tercer sencillo de adelanto de su inminente álbum de debut, titulado Aquí Termina el Orgullo y Empieza la Igualdad. «La tierra se agita» denuncia el borrado histórico de las mujeres, el olvido al que están sometidas muchas de ellas, a pesar de su importancia, por el relato oficial. Un verso de la canción dice “Nos quieren calladas, nos quieren bonitas”.

El nuevo sencillo de Pilar y Miguel fue grabado en La Mina, junto a Raúl Pérez, en directo y prácticamente en una toma (guitarra y batería a la primera). «La tierra se agita» se presenta con un vídeo rodado y montado por Guille Núñez que te presentamos a continuación.