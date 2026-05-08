AldeaquemadA foto

Escucha el tercer sencillo de AldeaquemadA

AldeaquemadA es un dúo jiennense formado por Pilar Ruiz (batería y voz) y Miguel Ortega (guitarra y voz) tras varios años de trayectoria en proyectos underground como Santo Rostro o Mía Turbia). El pasado mes de febrero te presentamos su primer sencillo, «Negra era la noche». Una canción que muestra bien a las claras cuál es el estilo del dúo: una combinación de blues garajero y punk que recuerda a The Black AngelsBlack Rebel Motorcycle Club o Guadalupe Plata.

Hace unos días AldeaquemadA lanzaron una nueva canción, «La tierra se agita». Se trata del tercer sencillo de adelanto de su inminente álbum de debut, titulado Aquí Termina el Orgullo y Empieza la Igualdad. «La tierra se agita» denuncia el borrado histórico de las mujeres, el olvido al que están sometidas muchas de ellas, a pesar de su importancia, por el relato oficial. Un verso de la canción dice “Nos quieren calladas, nos quieren bonitas”.

El nuevo sencillo de Pilar y Miguel fue grabado en La Mina, junto a Raúl Pérez, en directo y prácticamente en una toma (guitarra y batería a la primera). «La tierra se agita» se presenta con un vídeo rodado y montado por Guille Núñez que te presentamos a continuación.

Chroma
7 de mayo de 2026
Te presentamos el proyecto Chroma con su primer disco
la playlist emergente de la semana
6 de mayo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
la playlist emergente de la semana
29 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Paul Roadie foto
27 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip del grupo granadino Paul Rodie
Carencias Afectivas
23 de abril de 2026
Carencias Afectivas debutan con Qué Mal Momento
la playlist emergente de la semana
22 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Onirya foto
21 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Onirya
Marshall Flash foto
20 de abril de 2026
Escucha el primer álbum de Marshall Flash
kraftwerk
8 de mayo de 2026
Kraftwerk actuarán en Es Jardí de Mallorca, el próximo 5 de agosto
Galician Army
8 de mayo de 2026
Galician Army y mariagrep se unen en 'GARLIN (sin dormir)'
Arde Bogotá
8 de mayo de 2026
Arde Bogotá inaugura nueva etapa con la poderosa 'Instrucciones'
charli xcx
8 de mayo de 2026
Charli xcx abandona la pista la baile y se pasa a las guitarras en 'Rock Music'
Father John Misty
8 de mayo de 2026
Father John Misty lanza 'The Payoff', su segundo single del año
Yard Act
8 de mayo de 2026
Yard Act estrenan el primer adelanto de su tercer disco
AldeaquemadA foto
8 de mayo de 2026
Escucha el tercer sencillo de AldeaquemadA
ortiga
7 de mayo de 2026
ORTIGA y Parquesvr comparten 'Tapuñalo'
Kurt Vile
7 de mayo de 2026
Kurt Vile comparte 'Zoom 97', segundo adelanto de su nuevo disco
La Habitación Roja
7 de mayo de 2026
La Habitación Roja reinterpreta 'Volver a casa' por el 30 aniversario del grupo
Chroma
7 de mayo de 2026
Te presentamos el proyecto Chroma con su primer disco
César Maltrago
7 de mayo de 2026
César Maltrago publica un nuevo sencillo, "Frío"
TIENDA