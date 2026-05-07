Ranil y Su Conjunto Tropical - Galaxia Tropical (Analog Africa)

El sello Analog Africa continua tu labor arqueológica -y para los amantes de los sonidos fuera del radio de acción occidental, más que estimable y necesaria- de dar a conocer a artistas ya sean estos africanos, brasileños o, como en este caso de la Amazonia peruana. Ranil y Su Conjunto Tropical es, para quien esto firma, uno de los mejores recopilatorios de lo que llevamos de año, y no es de extrañar que esta disquera alemana sea la responsable.

Pero al rey lo que es del rey, ya que Munster Records ya había publicado algunas cosas de este artista fallecido en la pandemia del COVID en 2020 en su excelso catálogo de Vampisoul, aunque el azaroso destino me puso sobre la pista en este recopilatorio.

Un poco de historia para ubicar a este gran músico. Nacido como Raúl Llenera, nuestro hombre nació en la localidad de Belén, un barrio mayoritariamente pobre e indígena de Iquitos en la Amazonia peruana. Graduado en Magisterio, el joven Ranil ejerció de docente en Lima, pero las cosas no le fueron como él esperaba y regresó a Belén, y empezó su fructífera carrera discográfica -si visitamos Discogs podemos observar que tiene una gran lista de 7’ en diferentes discográficas incluyendo en su sello Producciones Llerera– tocando en diferentes grupos como Los Paisanos, aunque una vez entrada la década de los setenta, los sonidos importados de EE.UU -sobre todo gracias al avance de las tecnologías y las importaciones- inundaron su cabeza de sonidos preñados de psicodelia, pop, funky, sonidos andinos o el surf. Una gran variedad estilística que marca el compás de lo que luego sería el sonido de su nueva reencarnación como Ranil y Su Conjunto Tropical junto a lo más granado de la escena local. Músicos como Limber Zumba, Betto Gaviria, Víctor Rivas y Emilio Piña se unieron para elaborar un cóctel repleto de sonoridades explosivas, llenas de opulencia rítmica, de texturas percutidas de imbricada de belleza, y posicionamiento político.

Además, Ranil pudo agenciarse de una señal de radio en donde pinchaba discos de cumbia, e incluso, los lugareños explican que pudieron escuchar por sus transistores una versión cumbiera del himno nacional de Perú que, como no podía ser de otra manera, fue censurado por la dictadura del momento.

El cortometraje Radio Belén, dirigido por Gianfranco Anicchini en 1983, muestra de qué forma se llegó a involucrar en la política de su país, en favor de los derechos de su pueblo indigena y de la selva amazónica, y Alfredo Villar -en el interior del disco- nos cuenta:

“El 18 de abril de 2019, recién bajado del avión en Iquitos, me subí al taxi de un señor mayor y supe de inmediato que los astros estaban alineados. Mientras nos dirigimos al centro de la ciudad, le expliqué que había venido a la Amazonía peruana para encontrar a Ranil.

¿Te refieres a Ranil el cantante? Sé dónde vive -respondió, como si fuera lo más natural del mundo-. Tiene una emisora de radio; te llevaré allí.

Treinta minutos después llegamos al corazón del frenético mercado de Belén y, antes de darme cuenta, ya no estaba buscando al hombre: estaba justo frente a él. Ranil y yo conectamos al instante y terminamos pasando un mes trabajando juntos en este proyecto.

Un año después, a comienzos de 2020, reservé un vuelo de regreso a Perú, esta vez llevando conmigo el primer volumen de Ranil y Su Conjunto Tropical, recién prensado en vinilo. El plan, junto a Ranil, era organizar una fiesta de lanzamiento en Lima y luego continuar hacia Iquitos, pero no pudo ser. Antes de que pudiéramos reunirnos, un confinamiento paralizó el país, y Ranil falleció el 24 de abril de 2020. Quienes lo conocían mejor decían que el silencio que cayó sobre su querido barrio fue lo único que su corazón no pudo soportar”.

Emotivas palabras para un hombre que en este Galaxia Tropical (Analog Africa, 2026) demuestra ese genio compositivo. Temas audaces como “Bahía” a ritmo de salsa psicodélica; cumbias que inoculan el veneno del ritmo en temas preciosos tales como “Tres Cienaguero”, “Cumbia del Torero”, o la canción protesta en “Pueblo”. Ambrosía para los oídos ya aquejados de tanto sonido algorítmico.

Escucha Ranil y Su Conjunto Tropical – Galaxia Tropical