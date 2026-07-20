RenzNiro (La Casa Encendida) Madrid 18/07/26

RenzNiro aterrizó por primera vez en Madrid en el marco de su reciente lanzamiento NO WEAPON SHALL PROSPER, un trabajo que, al igual que en la grabación, se traslada al escenario como un diálogo constante entre dos universos, a priori, podrían parecer alejados.

Por un lado, el ambient, las texturas electrónicas y las secuencias, enriquecidas por los matices del saxofón; por otro, la crudeza sostenida y elegante de un recitar que irrumpe con fuerza. En su encuentro, aparece ese contraste como una de las mayores virtudes.

Desde la apertura, con temas que, como “Bodyless”, rezuman cierta elegancia, el concierto deja claro esa premisa principal: el espacio sonoro tendrá tanto peso como la palabra. El repertorio se construye sobre una alternancia permanente. Las secciones instrumentales y las vocales parecen repartirse el protagonismo casi por turnos, lo que hace que la atención del público oscile continuamente entre ambos polos. “2SELFISH” y “Siren” representan la arista más directa del discurso, mientras que “Thunderstorm Interlude” introduce la pausa que desplaza la atención a las atmósferas

No significa que ambos lenguajes funcionen de manera independiente ni que no lleguen a superponerse. Es más bien que la sensación de compartimentos estancos responde más a la claridad con la que cada faceta resalta, y no tanto a una verdadera separación entre ellas. RenzNiro pasa gran parte del concierto deambulando entre el público y solo abandona la pista durante algunos de los pasajes puramente instrumentales, cediendo momentáneamente el protagonismo a las secuencias y al saxofón.

En esos interludios donde se intuye mayor claridad la unidad del proyecto. Hay cortes que se transforman en puro grime y hip hop alternativo, mientras que otros, como “Melodical”, ilustran muy bien esa amalgama de introspección ambiental con intensidad del rap, evidenciando que se trata de discursos paralelos y de dos virtudes que terminan reforzándose mutuamente. El tramo final concentra parte de la intensidad emocional antes de que el rapero invite al público a levantarse y formar un círculo. Esa búsqueda de momento de comunión se queda lejos de esa intención: la cercanía perseguida no termina de materializarse, incluso cuando ambas partes desean lo contrario.

Fotos RenzNiro: Álvaro de Benito