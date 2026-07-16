Echo & The Bunnymen

Echo & The Bunnymen avanzan su primer disco en doce años con 'Brussels Is Haunted'

Echo & The Bunnymen pondrán fin a una espera de más de una década con la publicación de Apples For Isaac, su decimotercer álbum de estudio, que verá la luz el próximo 18 de septiembre a través de BMG.

Será por tanto, el primer trabajo con material completamente nuevo desde Meteorites (2014), un regreso largamente esperado que llega tras años centrados en las giras y después de la recopilación The Stars, The Oceans & The Moon (2018).

Como adelanto del álbum, la formación liderada por Ian McCulloch y Will Sergeant, acompañados por Ste Brannan, Simon Finley, Mike Smith y Peter Riley, ha presentado el primer sencillo, «Brussels Is Haunted», una canción que recupera la personalidad más reconocible de la banda de Liverpool. El tema, según explica el grupo, recorre la capital belga imaginando las historias y los fantasmas de quienes la han habitado a lo largo del tiempo.

Uno de los aspectos más emotivos del disco es la participación del legendario batería de Blondie, Clem Burke, que toca en diez de las once canciones del álbum y que falleció durante la fase final de grabación, convirtiendo Apples For Isaac en uno de sus últimos trabajos de estudio. La banda ha querido rendirle homenaje destacando que fue «una pieza fundamental».

Producido por el propio Ian McCulloch y mezclado junto a Alan Moulder y Andrea Wright, el álbum constará de once canciones y su lanzamiento coincidirá con una nueva serie de conciertos europeos de Echo & The Bunnymen, que incluirá una actuación en Gijón el próximo mes de agosto.

Escucha ‘Brussels Is Haunted’ de Echo & The Bunnymen

Estas serán las canciones de ‘Apples for Isaac’ de Echo & The Bunnymen

Take Me By The Hand
Can’t Be Sold
Brussels Is Haunted
I’ll Be Your Sunshine
Hijacked
The Honey
An Unstoppable Force
The Light That Surrounds You
Lab Rats Ran
Asimov
We Prayed In The Dark

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