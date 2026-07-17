Descubre a Content Blocks con su nuevo sencillo

Content Blocks es un dúo neoyorquino formado por Matthew Hord e Ian Campbell. Su estilo se caracteriza por un sonido post-punk oscuro y futurista con influencias de la música industrial, el EBM belga, el synth-pop y la electrónica experimental. El próximo 2 de octubre publicarán su primer álbum, Hard Out. Un disco que canaliza la tensión de la vida contemporánea en un sonido frío moldeado por la arquitectura, la tecnología y la constante inquietud de la ciudad. El disco saldrá con el sello STTT Records.

Como último avance antes de la publicación del álbum, Content Blocks acaban de lanzar como sencillo la canción «Beach resort». Se trata de un tema cargado de un malestar inquietante que habla sobre la huida, las grandes expectativas y la sensación inevitable de que todo será arrasado de inmediato, de estar atrapado sin remedio en una situación que nadie puede o quiere cambiar.

El videoclip de «Beach Resort» ha sido dirigido por Frankie Rose y protagonizado por Martin —por cortesía de Marina 59, en Rockaway Beach (Queens)—, traduciendo perfectamente a imágenes la tensión entre la fantasía y la futilidad que desprende la canción.

(Foto: Adam Mitchell)