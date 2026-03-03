Revendless avanza su disco de debut con ‘Amanecer’
Revendless es el proyecto en solitario de Adrián Camáñez, miembro de Gazella, que debutará con “Amanecer”, primer single de Nostalgia, su álbum de estreno previsto para mayo a través del sello valenciano Discos VELA.
Guitarrista, teclista y compositor, Camáñez articula un universo sonoro que combina sintetizadores analógicos y semimodulares, procesamiento digital, bases sampleadas y guitarras tratadas, con influencias del ambient, el krautrock y la electrónica experimental, y una sensibilidad vocal cercana al dreampop noventero.
El proyecto se ha ido forjando en directo durante el último año en escenarios como Sala Spook, 16 Toneladas o la Wurlitzer Ballroom, antes incluso de publicar material. “Amanecer”, con ecos de Radiohead y Portishead, se plantea como un acto de desaparición emocional: minimalista y envolvente, la canción flota entre capas suaves y desorientadas, sosteniendo una voz frágil que transmite aislamiento y calma tensa sin buscar el clímax, sino una disolución progresiva.