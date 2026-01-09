Robyn avanza dos nuevos singles

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Robyn nos da los detalles de lo que será Sexistential, su noveno álbum de estudio, previsto para el próximo 27 de marzo. Tras el impacto de la hedonista “Dopamine”, llegan ahora “Talk To Me” y “Sexistential”.

La primera de ellas ha sido producida por Klas Åhlund y Oscar Holter y coescrita con Max Martin, en lo que es su primera colaboración con Robyn desde 2010. Puro pop expansivo, juguetón y comunicativo, escrito durante la pandemia y atravesado por el deseo de contacto y conversación. Por su parte, la canción que da título al disco, coproducida con Åhlund, destaca por su rapeo, que aborda sin filtros una experiencia íntima ligada a la maternidad y la fecundación in vitro.

Sexistential se perfila como el trabajo directo de Robyn, un álbum de nueve canciones que recupera la energía inmediata y el espíritu juguetón de su trilogía Body Talk, tras la exploración club de Honey (2018). Un trabajo que como apunta su hoja de promo, apuesta por un pop enfático, sensual y emocionalmente desafiante, donde placer, ternura y necesidad conviven como fuerzas creativas.

Escucha ‘Talk To Me’ y ‘Sexistential’ de Robyn