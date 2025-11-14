Robyn regresa siete años después con un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras una serie de apariciones públicas, actuaciones en vivo junto a otros artistas y colaboraciones en canciones ajenas, la cantante sueca Robyn acaba de publicar su primer tema nuevo desde hace más de siete años. Su nuevo sencillo se titula «Dopamine» y reúne a la cantante con su colaborador habitual Klas Åhlund en el que es uno de los regresos más esperados de la década. La canción, lanzada a través de su nuevo sello discográfico, Young, captura la euforia química que inunda tu cuerpo cuando te enamoras, ese momento en el que las emociones y la biología se difuminan. Un choque entre el deseo y la duda, una ilusión hormonal que se siente real provocando una tensión que la canción refleja perfectamente.

En «Dopamine», Robyn reivindica la importancia de mantenerse conectado con el misterio del deseo. La cantante afirma que «todo el mundo tiene un teléfono en el que puede ver su frecuencia cardíaca, y estamos aprendiendo a descodificar nuestras emociones a través de las hormonas y las sustancias químicas de nuestro cuerpo. Es casi como si ya ni siquiera aceptáramos que somos humanos, como si intentáramos escapar de ello y explicarlo todo, lo cual me parece genial, pero también es la razón por la que el mundo es una mierda, esa idea de que puedes entender y ganar la vida o algo así. La dualidad de la dopamina es tener una emoción que es súper real, súper fuerte, intensa, placentera o dolorosa, y al mismo tiempo saber que se trata solo de un proceso biológico en mi cuerpo, y entonces no elegir entre la religión o la ciencia. Simplemente aceptar que ambas cosas están ahí juntas y ser capaz de alternar entre ellas«.

Este nuevo y esperado sencillo de Robyn se presenta acompañado de un vídeo obra de la aclamada fotógrafa Marili Andre, quien también es autora de la portada de «Dopamine».

(Foto: Asmarina Zerabruk)