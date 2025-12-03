Jamie xx remezcla lo nuevo de Robyn

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Robyn y Jamie xx reavivan su potente alianza creativa con el remix de “Dopamine”, el primer single de la artista sueca en más de siete años. Un tema que captura la euforia química que inunda tu cuerpo cuando te enamoras, ese momento en el que las emociones y la biología se difuminan. Un choque entre el deseo y la duda, una ilusión hormonal que se siente real provocando una tensión que la canción refleja perfectamente.

Tras su exitosa colaboración en “Life”, incluido en el celebrado In Waves (2024) de Jamie xx, ambos vuelven a encontrarse en una reinterpretación que supone el primer remix del productor británico en tres años. Jamie transforma el tema en un estallido pensado para la pista de baile, jugando con la energía ya vertiginosa de una canción que marcó uno de los regresos más esperados del pop reciente.

De conciertos íntimos a colaboraciones con referentes como David Byrne, Charli XCX o Gracie Abrams, Robyn confirma su influencia constante en la cultura pop mientras su nuevo material genera creciente anticipación.

Escucha ‘Dopamine (Jamie xx Remix)’ de Robyn