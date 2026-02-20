Sarah Nixey – Sea Fever (Black Lead Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

A Sarah Nixey se la conoce, especialmente, por formar parte de la banda Black Box Recorder, grupo que formaría junto a John Moore y Luke Haines. Ellos debutaron en 1998 con uno de esos discos que el tiempo no hace más que revalorizar, el magistral England Made Me. Según la propia Nixey, ella no estaba muy segura de sus capacidades dentro de una banda de pop, no tenía mucha confianza consigo mismo, pero Moore un día se puso en contacto con ella para decirle que habían compuesto una canción, “Girl Singing In The Wreckage” que la llevaría a la fama. Pero la fama llamó a su puerta más tarde, en el 2000 cuando sacaron “The Facts Of Love”, basado en un texto sobre educación sexual de los 50 que los encaramaron en las listas de éxitos en Inglaterra, e incluso actuaron en el programa Top Of The Tops. Nuestra protagonista recuerda esa actuación en el famoso programa como una experiencia surrealista, sobre todo cuando empezó a escuchar a la gente desde el público gritar ¿quién sois vosotros? La cara B de la fama.

Sarah Nixey vuelve a la actividad compositiva después del lejano Night Walks (2018), y lo hace de nuevo de la mano de su co-productor y marido Jimmy Hogarth con el que ha grabado este Sea Fever (Black Lead Records, 2026) es su estudio en Dorset, a donde se mudaron hace algunos años desde Londres.

La paz que ha encontrado en su condado natal la pareja (Nixey es oriunda de esas tierras) han contaminado las bellas canciones de este disco. El agua como elemento simbólico de retorno a las raíces familiares despunta en las letras del disco, así como la pérdida de su abuela, una figura pivotal en la familia le instigadora, en todo momento, a que continuara sus anhelos artísticos.

“You are the river greeting the sea / Swiftly gone, silently freed” declama en “Rolling Waves”-con ruido de olas de fondo- mientras un sintetizador, y el repiqueteo de batería nos transporta a un escenario de plácido soul-pop que es la tónica de todo el disco. La guitarra y un piano reverberante acolchan la cristalina voz de Nixey en la excelente “Winter Solstice”; ecos más ingrávidos nos llegan desde “At The Edge Of The Forest” con un pulso soul satinado; el toque más rock viene de la mano de “England’s On Fire”, y la despedida con “Spring Equinox” nos devuelve la imagen de una autora no muy lejos de Dusty Springfield. Quizás será otro disco que pasará inadvertido, pero esta mujer tiene talento para facturar pop atemporal.

