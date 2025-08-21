Se acerca el debut de los irlandeses pôt-pot

pôt-pot es una banda de psicodelia y krautrock originaria de Cork (Irlanda) y con base creativa en Lisboa. El proyecto comenzó como una iniciativa en solitario de Mark Waldron-Hyden durante el confinamiento, y luego se amplió al reunir a Mykle Oliver Smith, Joe Armitage, Elaine Malone y Sara Leslie tras mudarse a Lisboa.

Con influencias que van desde Neu! y CAN hasta Spacemen 3, su sonido se caracteriza por ritmos motorik, drones de harmonio y armonías vocales hipnóticas alternando entre voces masculinas y femenina.

Hasta la fecha han lanzado varios EPs como Ode To A (2023) y Going Insane (2024), pero este 19 de septiembre llega el que será su disco de debut, Warsaw 480km, en el que desplegarán todo ese abanico de hipnótica psicodelia.

El quinteto comparte “22° Halo”, que se despliega con un pulso enérgico, guitarras abrasivas y voces etéreas. Bajo su armazón rítmico se extiende una neblina narcótica, mientras guitarras enfrentadas insinúan un clímax que nunca llega.

Escucha ’22° Halo’ de pôt-pot