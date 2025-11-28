Se acerca la nueva edición de Ombra Festival

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ombra Festival celebrará su séptima edición del 4 al 7 de diciembre de 2025 en las icónicas Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs, uno de los espacios más representativos del patrimonio industrial brutalista del área metropolitana de Barcelona.

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat, el Ayuntamiento de Sant Adrià y el de Barcelona, el festival refuerza su identidad como punto de encuentro entre música electrónica oscura, cultura underground y memoria arquitectónica.

El cartel reunirá a más de 70 artistas internacionales, entre nombres esenciales del darkwave y la electrónica industrial como SCHICKSAL, TEST DEPT., FRONT DE CADEAUX, NX1, ORPHX o LUKE EARGOGGLE, además de propuestas emergentes como ANGST4, AUX ANIMAUX, DANCING PLAGUE o SILENT EM.

El festival arrancará el jueves 4 con un Opening Day de aforo reducido en las Tres Chimeneas, con actuaciones de Ancient Methods, Ece Canli y Ruidología del Flamenco. Además, el 3 de diciembre se celebrarán las Actividades Paralelas en Razzmatazz, con podcast en directo, mesas redondas y la proyección de un documental.

La edición se completará con las fiestas Ombra By Night en la Sala Upload, con actuaciones de artistas como L.F.T., Transparent Sound o Serge Geyzel, reafirmando la diversidad y vitalidad del movimiento underground actual.

Así queda su cartel

Las entradas —abonos, jornadas sueltas, Opening y Ombra By Night— ya están disponibles en la web oficial, con aforo limitado.