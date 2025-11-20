Se acerca la visita de Butler, Blake & Grant

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bernard Butler, Norman Blake y James Grant son tres leyendas de la escena británica de las últimas décadas, cada una con un legado muy sólido: Butler, exguitarrista de Suede y reputado productor; Blake, fuerza compositiva esencial en Teenage Fanclub; y Grant, letrista y cantante de la banda escocesa Love and Money.

En 2022, gracias a la insistencia del presentador Douglas MacIntyre durante el festival FRETS —un espacio íntimo dedicado a las canciones—, los tres decidieron reunirse en un formato “songwriter’s circle”: tomaban turnos para interpretar piezas de sus extensos catálogos, armonizando sobre los temas de los otros, y de inmediato se palpó una química musical extraordinaria. Su debut tuvo lugar en un sold-out en St. Luke’s (Glasgow), con los tres sentados en tres taburetes, y desde aquel primer concierto la conexión fue tan natural que se decidió cristalizarla en un proyecto permanente.

Tras esa velada, su colaboración se extendió con una serie de conciertos por Escocia y, más tarde, por Inglaterra. Durante los ensayos, se gestó un proceso creativo muy doméstico: los músicos se reunieron en la casa de Blake, con sus guitarras y una mandolina, improvisando junto al fuego mientras grababan sin un plan concreto.

De ese espíritu surgió su primer álbum, Butler, Blake & Grant, lanzado el pasado mes de marzo. Un disco en el que cada tema refleja el estilo individual de sus autores: hay composiciones propias de cada uno, una canción compartida por Blake y Grant (“Bring An End”) y una pieza instrumental (“Rosus Posus”) escrita por los tres. Butler se encargó del mezclado final en su estudio de Londres, logrando que el disco transmitiera esa calidez íntima de sus actuaciones en directo.

A finales de este mes realizarán una amplia gira por nuestro país.

Martes 25 de noviembre 2025 – Sala Garufa (A Coruña) / Entradas — LINK

Miércoles 26 de noviembre 2025 – SON Estrella Galicia en Sala Porta Caeli (Valladolid) / Entradas — LINK

Jueves 27 de noviembre 2025 – Villanos del Jazz en Sala Villanos (Madrid) / Entradas — LINK

Viernes 28 de noviembre 2025 – Auditori de Girona (Girona) / Entradas — LINK

Sábado 29 de noviembre 2025 – Cruilla Tardor en El Molino (Barcelona) /Entradas — LINK

Domingo 30 de noviembre 2025 – SON Estrella Galicia en Lemon Rock (Granada) / Entradas — LINK