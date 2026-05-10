Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

CON – Transfigurated Afternoon

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Placebo – Lady of the Flowers (Re:Created Version)

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The Rolling Stones – In The Stars

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César Maltrago – Frío

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La Habitación Roja – Volver a Casa

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Kurt Vile – Zoom 97

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Ortiga & Parquesvr – Tapuñalo

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AldeaquemadA – La Tierra Se Agita

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Yard Act – Redeemer

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Father John Misty – The Payoff

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Charli xcx – Rock Music

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Arde Bogotá – Instrucciones

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Galician Army & Mariagrep – Garlin (Sin Dormir)

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Case Oats – Bottom of an afternoon

Case Oats es una banda estadounidense de indie folk-rock formada en 2018 integrada por Casey Gomez Walker (voz), Max Subar (guitarra), Jason Ashworth (bajo), Scott Daniel (violín) y Spencer Tweedy (hijo de Jeff Tweedy) a la batería. En un mes estarán actuando en España, pasando por Madrid, Barcelona, Valencia y San Sebastián. Esta semana han publicado el sencillo «Bottom of an afternoon».

Rambalaya – Fuera de la ley

El grupo de R&B Rambalaya ha lanzado esta semana un nuevo sencillo, «Fuera de la Ley«. Una canción en la colabora Carlos Segarra, figura clave del rock & roll español al frente de Los Rebeldes. «Fuera de la ley» es la primera canción en castellano de Rambalaya, además del primer avance de Siete, su nuevo disco. Un álbum que saldrá el 22 de mayo y que contará con la participación de diversas voces destacadas del panorama nacional.

Stormy Mondays – Sweet devotion

El grupo asturiano Stormy Mondays ha regresado en 2026 tras un periodo de silencio. Lo ha hecho publicando varios sencillos, uno de los cuales estrenamos en exclusiva en Muzikalia hace un mes. Esta semana ha visto la luz una tercera canción, «Sweet devotion». Un tema que explora la vertiente más soul de la banda y que llega acompañado de un vídeo grabado en directo en Estudios ACME.

Anora Kito – Paréntesis

Anora Kito acaban de publicar un nuevo sencillo, «Paréntesis». Una canción luminosa pero contundente que cuenta la historia de alguien que intenta deshacerse de la resaca emocional provocada por una relación rota. «Paréntesis», producida por Pau Ortiz en los Estudios NU, es el último sencillo del grupo antes de la publicación de su nuevo disco, Universal.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.