Galician Army

Galician Army y mariagrep se unen en 'GARLIN (sin dormir)'

Galician Army y mariagrep vuelven a encontrarse en “GARLIN (sin dormir)”, un nuevo sencillo con una estética inspirada en los maxisingles house de los noventa.

Una canción que mezcla referencias al french house clásico con elementos contemporáneos de synthwave y UK garage. El tema incorpora guiños evidentes al universo sonoro de Daft Punk, así como ecos de Fred again.. y The Blessed Madonna, mientras que la letra habla sobre el insomnio, la ansiedad nocturna y los pensamientos intrusivos.

Como cuentan: «Llevamos años inspirándonos en el French house de los 90 y GARLIN es la muestra más clara de ello. Hemos intentado homenajear al género llevándolo a nuestro terreno, con un ritmo más rápido y toques de Synthwave y UK Garage. Pero lo que creemos que eleva la canción sin duda es la vocal tan pegadiza de María, que supo interpretar a la perfección la visión que teníamos del tema. Estamos muy orgullosos de este lanzamiento, que marcará el camino que seguiremos de ahora en adelante, evolucionado nuestro sonido hacia un terreno más club sin perder el enfoque melódico».

Escucha ‘GARLIN (sin dormir)’ de Galician Army y mariagrep

mariagrep
23 de febrero de 2026
mariagrep y Mundo Prestigio se unen en 'Voy a pensar en ti'
Galician Army foto
19 de junio de 2025
Te presentamos el primer álbum de Galician Army
Galician Army
18 de enero de 2024
Galician Army unen fuerza con Grande Amore y Futuro Alcalde en 'Personajes'
kraftwerk
8 de mayo de 2026
Kraftwerk actuarán en Es Jardí de Mallorca, el próximo 5 de agosto
Galician Army
8 de mayo de 2026
Galician Army y mariagrep se unen en 'GARLIN (sin dormir)'
Arde Bogotá
8 de mayo de 2026
Arde Bogotá inaugura nueva etapa con la poderosa 'Instrucciones'
charli xcx
8 de mayo de 2026
Charli xcx abandona la pista la baile y se pasa a las guitarras en 'Rock Music'
Father John Misty
8 de mayo de 2026
Father John Misty lanza 'The Payoff', su segundo single del año
Yard Act
8 de mayo de 2026
Yard Act estrenan el primer adelanto de su tercer disco
AldeaquemadA foto
8 de mayo de 2026
Escucha el tercer sencillo de AldeaquemadA
ortiga
7 de mayo de 2026
ORTIGA y Parquesvr comparten 'Tapuñalo'
Kurt Vile
7 de mayo de 2026
Kurt Vile comparte 'Zoom 97', segundo adelanto de su nuevo disco
La Habitación Roja
7 de mayo de 2026
La Habitación Roja reinterpreta 'Volver a casa' por el 30 aniversario del grupo
Chroma
7 de mayo de 2026
Te presentamos el proyecto Chroma con su primer disco
César Maltrago
7 de mayo de 2026
César Maltrago publica un nuevo sencillo, "Frío"
TIENDA