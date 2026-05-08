Galician Army y mariagrep se unen en 'GARLIN (sin dormir)'

Galician Army y mariagrep vuelven a encontrarse en “GARLIN (sin dormir)”, un nuevo sencillo con una estética inspirada en los maxisingles house de los noventa.

Una canción que mezcla referencias al french house clásico con elementos contemporáneos de synthwave y UK garage. El tema incorpora guiños evidentes al universo sonoro de Daft Punk, así como ecos de Fred again.. y The Blessed Madonna, mientras que la letra habla sobre el insomnio, la ansiedad nocturna y los pensamientos intrusivos.

Como cuentan: «Llevamos años inspirándonos en el French house de los 90 y GARLIN es la muestra más clara de ello. Hemos intentado homenajear al género llevándolo a nuestro terreno, con un ritmo más rápido y toques de Synthwave y UK Garage. Pero lo que creemos que eleva la canción sin duda es la vocal tan pegadiza de María, que supo interpretar a la perfección la visión que teníamos del tema. Estamos muy orgullosos de este lanzamiento, que marcará el camino que seguiremos de ahora en adelante, evolucionado nuestro sonido hacia un terreno más club sin perder el enfoque melódico».

Escucha ‘GARLIN (sin dormir)’ de Galician Army y mariagrep