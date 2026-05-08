Arde Bogotá inaugura nueva etapa con la poderosa 'Instrucciones'

Arde Bogotá ha inaugurado una nueva etapa con “Instrucciones”, el primer adelanto del que será su tercer álbum de estudio.

La banda murciana fue desvelando la canción mediante distintas pistas y referencias conceptuales, desde la exposición Letras del pop español del Instituto Cervantes hasta textos del filósofo Gilbert Simondon, construyendo un imaginario centrado en la idea de blindar el corazón y deshumanizar las emociones.

El resultado es un tema de gran intensidad con el que inauguran nueva etapa coincidiendo con su nueva gira europea, que llegará en pocos días. La banda se encuentra preparando un disco grabado en Los Ángeles junto al productor Joe Chiccarelli, conocido por sus trabajos con Muse, The White Stripes, Morrissey o The Strokes.

«Instrucciones» llega acompañada de un videoclip dirigido por Guillermo Aliaga y rodado en el Taller de Óptica del Arsenal de Cartagena.

Escucha ‘Instrucciones’ de Arde Bogotá

Próximos conciertos

15 de mayo — Lisboa — LAV1

16 de mayo — Oporto — Hard Club

20 de mayo — Londres — Electric Ballroom

22 de mayo — París — Bataclan

23 de mayo — Bruselas — La Madeleine

25 de mayo — Berlín — Columbia Theater

28 de mayo — Milán — Santeria Toscana 31