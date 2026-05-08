Kraftwerk actuarán en Es Jardí de Mallorca, el próximo 5 de agosto

Kraftwerk actuará el próximo 5 de agosto en el Recinto Mallorca Live dentro del ciclo Es Jardí, llevando a la isla uno de los espectáculos audiovisuales más influyentes de la historia de la música contemporánea.

Pioneros absolutos de la electrónica, el grupo alemán ha construido durante más de cinco décadas una propuesta artística en la que sonido, tecnología e imagen funcionan como un único lenguaje creativo.

Temas emblemáticos como «Autobahn», «The Model», «Computer Love» o «Tour de France» siguen definiendo buena parte del imaginario electrónico actual, mientras sus célebres conciertos en 3D han convertido cada actuación en una experiencia inmersiva y sensorial.

Reconocidos por su influencia decisiva en la cultura popular, Kraftwerk continúan demostrando que su visión futurista sigue manteniendo intacta su capacidad de anticipación y fascinación.

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