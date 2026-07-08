Sebastien Tellier

Sébastien Tellier ofrecerá dos conciertos en nuestro país este verano

Sébastien Tellier regresará a España este verano para presentar en directo su nuevo álbum, Kiss The Beast. El compositor y multiinstrumentista francés actuará en el Festival Grec el 25 de julio y, posteriormente, el 12 de septiembre, formará parte del cartel del Festival Boga Boga.

Publicado en enero, Kiss The Beast reúne doce canciones en las que conviven la electrónica, las orquestaciones y las baladas nocturnas, explorando la dualidad entre romanticismo e instinto. En él conviven una electrónica enérgica, orquestaciones resplandecientes y baladas nocturnas cargadas de misterio, en una ofrenda pop híbrida. A lo largo de sus doce canciones, Tellier nos invita a reconectar con nuestra esencia más humana, ya sea en la pista de baile o bajo un cielo estrellado, pero sin renunciar nunca a ese impulso primario que nos habita.

El disco cuenta con colaboraciones de Kid Cudi en «Amnesia», una mezcla de hip-hop alternativo con influencias pop de vanguardia; y Nile Rodgers y Slayyyter en «Thrill the Night», una canción groovy sobre un sonido disco perfecta para la pista de baile. De esta última canción, también lanzó una versión en francés junto a la artista Juliette Armanet, titulada «Atracttion».

Toma nota de las fechas de Sébastien Tellier

25/07/2026
Barcelona – Festival Grec
Entradas ya a la venta

12/09/2026
San Sebastián – Festival Boga Boga
Entradas ya a la venta

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