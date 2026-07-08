Lanuca publica el videolyric de "Lluvia de sol"

Lanuca, el proyecto personal de la artista y cantautora valenciana Ángela Bonet, sigue desvelando algunas de las canciones que formarán parte de su próximo disco. Hace algo más de un mes te presentamos un primer avance titulado «Ojos diamante». Posteriormente salió como sencillo una segunda canción, «Lluvia de sol», de la que en principio solo se compartió el audio.

Hace escasos días Lanuca lanzó el videolyric de «Lluvia de sol». Un vídeo obra de Laura Pallardo cuyas imágenes combinan perfectamente con la música y la letra de la canción. Un tema en el que, además de a la guitarra acústica y por supuesto cantando, podemos escuchar a Ángela tocando el glockenspiel. Colaboran asimismo Santi Serrano a la batería y percusión, Txema Mendizábal al pedal Steel, Vanessa Juan al chelo y Manolo Bertrán a la guitarra eléctrica.

El próximo disco de larga duración de Lanuca está previsto para después del verano. Grabado en los estudios Little Canyon de Luis Martínez, su título será Camomila y saldrá tanto en formato físico como digital con el sello Bonavena Música.