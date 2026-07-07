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U2 adelantan su primer disco en nueve años con la épica 'Street of Dreams'

Tras nueve años sin publicar un álbum de estudio con material inédito, U2 ha comenzado a anticipar su esperado regreso discográfico con «Street of Dreams», una canción que marca el inicio de una nueva etapa para la banda irlandesa.

El tema supone el primer adelanto de un trabajo que llegará próximamente y pone fin a una larga espera desde la publicación de Songs of Experience en 2017. El pasado miércoles de ceniza editaron el EP Days of Ash que nos los devolvía más enérgicos que de costumbre y ya en abril con motivo de pascua lanzaron Days of Lily de caracter más reflexivo.

Producida por Jacknife Lee, «Street of Dreams» recupera el sonido inconfundible de U2, con la que vuelven a combinar su característico sonido épico con una producción contemporánea, explorando un terreno donde conviven la emoción, la introspección y la ambición melódica que ha definido gran parte de su trayectoria. Una canción que refleja el espíritu de renovación con el que el grupo afronta este nuevo capítulo.

El lanzamiento ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores, que llevaban casi una década aguardando un nuevo disco de estudio. Todo apunta a que este primer avance servirá como carta de presentación de un álbum con el que U2 aspira a escribir un nuevo episodio en una de las carreras más influyentes de la historia del rock.

Escucha ‘Street of Dreams’ de U2

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