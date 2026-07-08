Madrid dedica una placa a Franco Battiato en reconocimiento a su legado

La ciudad de Madrid ha rendido homenaje al cantante y compositor italiano Franco Battiato con la inauguración de una placa conmemorativa en la calle Juan Bravo, frente a la Embajada de Italia.

El acto, presidido por la concejal de cultura Marta Rivera de la Cruz y con la presencia del embajador italiano Giuseppe Buccino, reconoció a la figura de Battiato como un creador universal y un símbolo de los lazos culturales entre Italia y España. La placa incluye las fechas de su nacimiento y fallecimiento, así como un verso de su célebre canción «Centro di gravità permanente» en italiano y castellano.

Nacido en Sicilia en 1945 y fallecido en 2021, Franco Battiato alcanzó el reconocimiento internacional a comienzos de los años ochenta con álbumes como La voce del padrone, Fisiognomica, Echoes of Sufi Dances, Nónadas, Come un cammello in una grondaia o L’imboscata y canciones como «Centro di gravità permanente», «Cuccurucucù», «Voglio vederti danzare» y «La cura».

En 2022 Muzikalia editaba Diagonal Battiato, escrito por Chema Domínguez. Un recorrido por la discografía en español del maestro siciliano, que alterna las conversaciones realizadas con sus adaptadores desde Ecos de Danzas Sufi (1985) hasta Ábrete Sésamo (2013), con las voces de nuestra escena que han versionado y admiran sus canciones. Una obra con la participación de J (Los Planetas) y Manu Ferrón (Grupo de Expertos Solynieve), Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila), Rodrigo Caamaño (Triángulo de Amor Bizarro), Xoel López, Aurora Tagle y muchos más.



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Escucha el especial: Franco Battiato en Diagonal, una sesión del artista siciliano