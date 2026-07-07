Especial: Las mejores nuevas bandas nacionales de shoegaze

Lejos de quedar como un fenómeno ligado a finales de los ochenta y principios de los noventa, el shoegaze vive desde hace años una segunda juventud impulsada por una nueva generación de bandas y oyentes.

El redescubrimiento de grupos clásicos como My Bloody Valentine, Slowdive, Lush, Chapterhouse o Ride (consulta aquí nuestro especial shoegaze), unido al auge de plataformas digitales y redes sociales que han servido de prescriptoras, ha contribuido a que esa combinación de guitarras envolventes, distorsión y melodías etéreas vuelva a ocupar un lugar destacado dentro del panorama alternativo de nuestros días.

Cada año asistimos a la llegada de nuevos referentes que toman el relevo de esos pioneros y nuestro país no se queda atrás. Artistas como Triángulo de Amor Bizarro, Pumuky, Linda Guilala o Nadadora llevan muchos años marcando el paso y abriendo el camino para que una nueva hornada de grupos se adentren en el shoegaze y nos cautiven con sus melodías.

Hoy te traemos ocho artistas recientes que son el mejor ejemplo de que el género no solo está más vivo que nunca, sino que puede expandirse en diferentes direcciones, manteniendo su influencia pero enriqueciéndose con muchos otros matices.

Las mejores nuevas bandas nacionales de shoegaze

Bum Motion Club

Alejandro Leiva (guitarra), Pablo Vera (guitarra y voz), Iris Banegas (bajo), Alberto Aguilera (teclados) y Pablo Salmerón (batería) conforman este quinteto de Aranjuez que, desde 2017, ha ido labrándose una reputación sólida en la escena alternativa madrileña.

Con Distracciones, su segundo álbum producido junto a Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Carolina Durante), la banda da un salto cualitativo notable: guitarras noventeras de efecto inmediato, un mensaje alegre y optimista infrecuente en el género, y colaboraciones vocales de las hermanas de Repion e Isa Cea de Triángulo de Amor Bizarro. A diferencia de muchos discos de shoegaze puro, aquí la voz es nítida y protagonista, lo que amplía su alcance sin renunciar a la distorsión y las texturas vaporosas que los hacen reconocibles.

Dharmacide

El proyecto de René del Hoyo aka René Sharrocks, iniciado en solitario desde el barrio de San Blas, ha convertido a Dharmacide en una de las figuras fundacionales del shoegaze madrileño. Tougher Than The Rest, su segundo álbum editado por Munster Records, representa un salto hacia un sonido más oscuro, atmosférico y cinematográfico. Sus entregas previas ya habían sido producidos por Mark Gardener de Ride, lo que daba pistas sobre las ambiciones del proyecto que se amplía hacia la psicodelia, mientras sigue avanzando hacia paisajes repletos de reverb, voces etéreas y riffs tétricos.

Salvana

Laura S. Núñez (bajo y voz), Carlitos Nieves (guitarra y voz), Pablo Porcar (guitarra y voz) y Vera Sillero (batería) forman Salvana, el cuarteto barcelonés que en 2025 entregó uno de los discos más celebrados del shoegaze español reciente. Reversia, coproducido por Raúl Pérez (Biznaga, Viva Belgrado) y Dani Molina (Neuman) en los estudios La Mina de Granada, es un bloque sonoro compacto de 40 minutos donde el shoegaze más canónico convive con el post-rock y el alternative rock moderno. La banda había demostrado su potencial abriendo giras de Trentemøller, Cloakroom y Pile, y actuando en el Reeperbahn Festival y el SXSW London 2025.

Patronato

Elena (voz principal), Juanma (guitarra y coros), Javi (guitarra), Carlos (bajo) y Fer (batería) forman Patronato, quinteto madrileño surgido de la reunión de músicos con recorrido en proyectos underground como Bueno Perdona, Bendiciones Buenas Noches, Lecciones de Vuelo o Elena Carat. Desde febrero de 2025 han ido publicando singles y pronto llegará su primer álbum, producido íntegramente por Carlos Hernández Nombela , lo que sitúa al grupo en el mejor linaje posible del indie español con textura guitarrera. El festival Contempopranea les distinguió con el galardón de Grupo Revelación Nacional 2025.

paco te quiero

Nacidos en 2022 en una escuela de cine de Barcelona, Gloria y Lucía (voces), Frans (guitarra), Nacho (teclado), Joan (bajo) e Iosu (batería) conforman paco te quiero, la banda que mejor encarna el encuentro entre la sensibilidad cinematográfica y el shoegaze contemporáneo español. Su álbum debut hay un pez naranja en el suelo del metro (Helsinkipro, 2026), producido por Adrià Marva (GYOZA, Cala Vento), fue recibido como una carta de presentación sólida y madura: dream pop, indie noventero y shoegaze con guitarras envolventes, teclados en capas y voces tratadas como instrumento más del muro sonoro, al estilo de Alvvays o The Pains of Being Pure at Heart.

The Lions Constellation

Liderados por RJ Sinclair (conocido también por Tokyo Sex Destruction e It’s Not Not), The Lions Constellation debutaron en 2009 con Flashing Light, convirtiéndose en una de las mayores promesas del shoegaze nacional de su época, con conciertos junto a Interpol, Wire, The Horrors, The Wedding Present o Moon Duo. Tras más de una década de silencio, reaparecieron en 2021 con el EP Under The Skin y a finales de 2025 presentaron New Moon Rising, su segundo álbum largo. El trío barcelonés es célebre por su característica aproximación wall of sound, atmósferas hipnóticas y melodías oníricas que les sitúan como una pieza clave de la escena independiente española.

Pálida Tez

María Virosta (voz y guitarra), Samuel Cuevas (voz y guitarra), Elena Perales (bajo) y Manuel Castaño (batería) empezaron a tocar juntos en verano de 2020 y fueron conformando canciones que recopilaron en un primer EP. Formados en Albacete, han crecido bajo la influencia del underground noventero de Pavement, Yo La Tengo, Los Planetas y La Buena Vida, forjando un sonido que fusiona melodías pop florales con guitarras que saben pisar el pedal cuando hace falta. Un extraño estado de ánimo, su debut en largo editado con El Genio Equivocado y producido (también) por Carlos Hernández Nombela, fue grabado en Perdido Studios (Albacete) y se coló en nuestras listas de los mejores discos españoles de 2025.

Gazella

Raquel Palomino (voz), Mauro Llopis (bajo), Alba Raja (guitarra y sintetizadores), Adrián Camáñez (guitarra y sintetizadores) y Lluisen Capafons (batería y voz) forman este quinteto valenciano que, tras triunfar con su debut homónimo en 2023, se afianzó como una de las bandas más originales del indie alternativo español con Vías. El segundo álbum, editado por el sello barcelonés Foehn Records, es un trabajo más introspectivo y minimalista que su predecesor: menos guitarras y más sintetizadores, con el shoegaze dejando paso al dream pop, la electrónica de los 90 y el krautrock motorik.

.moov

Mer, Carlos, Unax y Xián forman .moov, la promesa más fresca del shoegaze madrileño con solo un par de años en su formación actual. Lejos del shoegaze británico de los noventa, el cuarteto se inscribe en la creciente escena nugaze y grunge revival estadounidense, combinando influencias del indie, el emo, el punk y el post-hardcore en un sonido de producción DIY mezclado y masterizado por Óscar Fernández. Su EP debut .file, de cuatro temas, fue inmediatamente recibido como una de las cartas de presentación más potentes del undergrond que viene.

Me Acuerdo de Todo

Y terminamos con Me Acuerdo de Todo, que se mueven en esa línea, en ocasiones difusa, que separa el dreampop y el shoegaze. Un proyecto fundado por Carlota y Javi Montreal miembros de La Claridad y Firmado, Carlota que debutaban en 2023 con unas canciones producidas por Nacho López de Margarita Quebrada. Con él repiten en su nueva etapa, que se presenta con nuevos aires y canciones como esta «Ha sido una sensación».