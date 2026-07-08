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Pere George presenta el primer avance de su nuevo disco

Pere George es un productor, compositor, DJ y multiinstrumentalista con base en Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con algunos de los proyectos más relevantes de la música independiente en español. Fue nominado al Latin GRAMMY como productor y productor ejecutivo por «Siguiente» de El David Aguilar, y ha trabajado junto a artistas como Leonel García, Torreblanca y Carla Morrison.

Próximamente Pere George publicará un álbum titulado Peregrino. Se trata de su proyecto más personal hasta la fecha: un trabajo que aborda la migración como una búsqueda constante de señal, pertenencia y conexión humana. Canciones que encuentran en el movimiento, físico y emocional, una forma de resistencia, memoria y encuentro.

Como primer adelanto hace unos días salió «|||. Soltar (18.899582, -99.175867)». Su curioso título hace referencia a unas coordenadas geográficas que marcan un punto fundamental en la historia personal del artista. Como comenta él mismo, «las coordenadas del título marcan la primera casa a la que llegué en Jiutepec, Morelos, en 1996: el punto de partida de mi primera migración«. Una confidencia que convierte a la canción en autobiográfica, a la vez que conecta la propia memoria con las experiencias universales de desplazamiento y arraigo sobre las que trata el disco.

Participa en la grabación Dan Zlotnik aportando vientos y saxofón, mientras que la masterización ha estado a cargo de Ricardo Sangiao. El resultado es una producción sofisticada que busca el equilibrio entre la carga emocional de la temática tratada y la energía de la pista de baile.

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