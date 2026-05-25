shego

shego - MIAU EP (Ernie Records)

shego se reinician con MIAU, onomatopeya gatuna que titula un breve pero significativo EP que despeja las dudas sobre su continuidad tras la marcha de Maite Gallardo hace unos meses y nos deja entrever que lo que habrá más allá de No lo volveré a hacer.

Raquel Cerro y Charlotte Augusteijn se vuelven cuarteto con lo refuerzos de Irenegarry a la guitarra y Elena Sabio (Vicente Calderón) a la batería y nos presentan diez minutos donde hablan del fin de una amistad (suponemos dónde apuntan los dardos), con una inmediatez y crudeza con las que amplían rango de acción y nos recuerdan a bandas como Wet Leg o Sleater-Kinney, aunque sin perder esa peculiar manera de confrontar las cosas desde la ironía.

«Mala suerte» abre el lote con guitarras punzantes, un tono más oscuro del que acostumbran y una sensación de seguridad y empoderamiento para poder mirar a la cara a lo que viene. Y es que ya conocíamos la historia de «amiamiga», tema central del EP, que deja algunas lecturas sobre el fin de una amistad; un tema contenido que se mueve entre el rencor, la nostalgia y las lecciones aprendidas aunque sin demasiadas lamentaciones: «ya nos veremos en el infierno».

El lote se completa con «(casi no vivo para contarlo)» que ahonda en la misma temática pero se cierra con un portazo, arrancando muy post-punk y con una gran base rítmica, para terminar explotando con un estribillo que promete interesantes caminos a explorar que (esperamos) no tarden en llegar.

Escucha shego – MIAU EP

shego
13 de marzo de 2026
shego abren nueva etapa con ‘amiamiga’
Shego
14 de mayo de 2025
shego (sala La Cochera Cabaret) Málaga 10/05/25
shego
1 de abril de 2025
shego (La Riviera) Madrid 28/03/25
shego
11 de febrero de 2025
shego - No lo volveré a hacer (Ernie Records)
shego
17 de enero de 2025
shego adelantan su 'Curso Avanzado de Perra'
shego
11 de diciembre de 2024
shego anuncian una amplia gira para presentar su nuevo disco
shego
25 de octubre de 2024
shego adelantan otra canción de su nuevo disco
Los Punsetes
20 de septiembre de 2024
Disco tributo a Los Punsetes por su 20 aniversario. Escucha la versión de shego
Fontaines D.C.
25 de mayo de 2026
Fontaines D.C. anuncian conciertos en Cádiz, Alicante y Pamplona
Filipendulae foto
25 de mayo de 2026
Filipendulae nos presenta su primer álbum, canción a canción
Olivia Rodrigo
25 de mayo de 2026
Olivia Rodrigo tiene nuevo single, 'The Cure'
canciones de la semana
24 de mayo de 2026
Las canciones de la semana
22 de mayo de 2026
Degusta Fest Armilla avanza su tercera edición con Peter Hook & The Light y «rinôçérôse»
morrissey
22 de mayo de 2026
Felicitamos el cumpleaños a Morrissey con las mejores canciones de su carrera
Nothing But Thieves
22 de mayo de 2026
Nothing But Thieves comparten un nuevo tema, 'Evolution'
Cariño
22 de mayo de 2026
Cariño vuelven como dúo con la oscura 'Odio la música'
Columbine
22 de mayo de 2026
Libro: Columbine de Dave Cullen (Contra)
Mike D
22 de mayo de 2026
Escucha el nuevo single de Mike D de Beastie Boys, 'What We Got'
Anni B Sweet
22 de mayo de 2026
Anni B Sweet marca su nuevo paso con 'Adiós con alegría'
Nina Mae Harper foto
22 de mayo de 2026
Os presentamos la sugerente americana mediterránea de la holandesa Nina Mae Harper
TIENDA