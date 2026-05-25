shego - MIAU EP (Ernie Records)

shego se reinician con MIAU, onomatopeya gatuna que titula un breve pero significativo EP que despeja las dudas sobre su continuidad tras la marcha de Maite Gallardo hace unos meses y nos deja entrever que lo que habrá más allá de No lo volveré a hacer.

Raquel Cerro y Charlotte Augusteijn se vuelven cuarteto con lo refuerzos de Irenegarry a la guitarra y Elena Sabio (Vicente Calderón) a la batería y nos presentan diez minutos donde hablan del fin de una amistad (suponemos dónde apuntan los dardos), con una inmediatez y crudeza con las que amplían rango de acción y nos recuerdan a bandas como Wet Leg o Sleater-Kinney, aunque sin perder esa peculiar manera de confrontar las cosas desde la ironía.

«Mala suerte» abre el lote con guitarras punzantes, un tono más oscuro del que acostumbran y una sensación de seguridad y empoderamiento para poder mirar a la cara a lo que viene. Y es que ya conocíamos la historia de «amiamiga», tema central del EP, que deja algunas lecturas sobre el fin de una amistad; un tema contenido que se mueve entre el rencor, la nostalgia y las lecciones aprendidas aunque sin demasiadas lamentaciones: «ya nos veremos en el infierno».

El lote se completa con «(casi no vivo para contarlo)» que ahonda en la misma temática pero se cierra con un portazo, arrancando muy post-punk y con una gran base rítmica, para terminar explotando con un estribillo que promete interesantes caminos a explorar que (esperamos) no tarden en llegar.

Escucha shego – MIAU EP