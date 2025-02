shego – No lo volveré a hacer (Ernie Records)

Dos años después de su primer larga duración SUERTE, CHICA (2022), shego regresan con No lo volveré a hacer, que abandona casi por completo esas guitarras repletas de chorus para adentrarse en un sonido mucho más maduro y definitorio. De hecho, el álbum retoma estilos que veíamos más incluso en sus primerísimas composiciones recopiladas en el EP Tantos chicos malos y tan poco tiempo (2021), aquí pasadas por un filtro que demuestra esa evolución estilística.

El título No lo volveré a hacer se extrae de su cuarto corte, “Mantra”, que como su propio nombre indica, la frase se repite como un lema vital durante esos satisfactorios 32 minutos largos. Un lema que nos retrae al desquicie, la desesperación, el tocar fondo y el resurgir con más fuerza. No es una temática positiva ni negativa, sino que reflexiona de manera compleja y madura ante el amor; al que el trío termina deseando la muerte como broche final del LP en ese cierre titulado “Que muera el amor”. Un ‘amor’ que no es un amor romántico y esperanzador sino más bien un arma de destrucción masiva que han plasmado en un disco que al escucharlo, además de gustarte, te destruye absolutamente por dentro —en el buen sentido de la palabra, por supuesto—. Ya que juega con tus entrañas de manera inocente, sin que apenas lo notes; para que al terminar de escucharlo no puedas hacer otra cosa que volver a darle al play.

Desde siempre, shego se han caracterizado por el uso de metáforas para reflejar problemáticas serias, como ese “me lloro toda” de su debut donde hablan a la ansiedad en segunda persona. Sin embargo, este nuevo trabajo explora estos temas tan serios de manera mucho más explícita y profunda, de forma que consigue conectar (todavía) más con nuestra fibra emocional.

De entre todos los temas, “arghHhh!” es el que muestra un amor más puro, centrándose en ese amor propio que se recupera poco a poco tras la aceptación y valoración de una misma: “se acabó el no quererse, ahora soy la primera”. Una consecuencia precisamente tomada en otro de los singles de No lo volveré a hacer, “Aunque duela”, que está colocado justo antes del primero mencionado.

“Un secreto” abre el conjunto (como lleva abriendo sus conciertos desde hace tiempo), desgarrándonos emocionalmente desde el primer momento. Dos minutos en los que shego consiguen retratar algo tan doloroso como “me echo tanto de menos que me quiero morir / quiero verte esta noche, quiero tocarte la cara y que duermas hoy conmigo, y que te quedes en casa”. Similar es ese desquicie y obsesión que también vemos en momentos como “Manifesting”.

Un disco autoproducido por Maite, Raquel y Charlotte, con la ayuda de Raúl Pérez de La Mina en la grabación, con la participación de Elena Sabio (Vicente Calderón) a las baterías y la colaboración de Asha Lorenz de la banda británica Sorry, para conformar un trabajo que las define, con guitarras, bajos y baterías mucho más desarrolladas, con distorsiones más elaboradas, y riffs pegadizos como el que ya conocimos en el single “La fiesta”.

En torno al final nos encontramos una grata sorpresa: “(es posible)”, canción en la que colaboran más de 20 artistas, desde Casero, Ginebras o El Buen Hijo hasta Toldos Verdes, Agosto o Las Dianas, entre muchos otros. Una balada esperanzadora, que reclama una vida perfecta en la que todo salga bien, desde el fin del derretimiento de los polos o el frío invierno hasta la felicidad de todo tu entorno o la desaparición de la culpa. Así es, después de todo hurga en nuestras emociones más íntimas, cuando nos reclaman un mundo en el que todo esto no fuese ningún problema, solo si “llegarás a mis brazos”. Y lo piden a modo de grito: “¡de una puta vez1”, que es la frase que tod@s gritan al final. Un halo de esperanza y de reclamo generacional con aspiraciones de himno justo antes de pedir la muerte del amor para concluir el álbum.

En definitiva, No lo volveré a hacer es el disco que mejor define a shego con un sonido mucho más maduro y perfeccionado que el de trabajos anteriores, que finalmente consolida ese estilo que las hace únicas. Una obra adictiva que te hace experimentar tristeza, anhelo y felicidad con cada letra y te empuja a escucharla en bucle una y otra vez.

Escucha shego – No lo volveré a hacer