shego abren nueva etapa con ‘amiamiga’

shego regresa con “amiamiga”, nuevo single publicado por Ernie Records y primer adelanto de su próximo EP, con el que la banda abre una nueva etapa tanto en lo sonoro como en lo emocional después de No lo volveré a hacer.

La canción aborda el terreno complejo de las rupturas entre amigas desde una mirada directa y sin dramatismos, retratando ese espacio ambiguo donde conviven rencor, nostalgia y aprendizaje. La letra, afilada y casi testimonial, evita las metáforas grandilocuentes para centrarse en lo que muchas veces se calla, culminando en un estribillo que repite la pregunta “¿qué habría pasado si…?” y la frase que resume el espíritu del tema: «ya nos veremos en el infierno».

El grupo de Raquel Cerro, Charlotte Augusteijn, Elena Sabio e Irenegarry, muestra un claro paso adelante, con una construcción más pausada que se apoya en un arpegio central y deja crecer la atmósfera hasta un final pensado para la comunión en directo.

El nuevo material mira hacia un sonido más abierto e internacional, con ecos de Wet Leg, Broadcast o NewDad, sin perder la honestidad que define a la banda. Esta nueva etapa comenzará a presentarse en directo con conciertos en México antes de iniciar una gira de primavera por España con paradas ya confirmadas en ciudades como Lugo, Sabadell, Valencia y Madrid.

Escucha ‘amiamiga’ de shego

Toma nota de las fechas de shego

20.03 · TOLUCA (Foro Landó) · ENTRADAS

21.03 · GUADALAJARA (Tantuyo) · ENTRADAS

22.03 · CDMX (La Piedad) · ENTRADAS

06-09.05 · LUGO (Facela Fest) · ENTRADAS

15.05 · SABADELL (Embassa’t) · ENTRADAS

23.05 · VALENCIA (Sala Moon) · ENTRADAS

20.06 · MADRID (Sound Isidro) · ENTRADAS