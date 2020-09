SÖLAR publican nuevo single producido por Carlos Hernández Nombela

Cuando la banda granadina SÖLAR decidió, en abril de 2019, sacar un EP en castellano que no contuviera temas nuevos, sino los más exitosos de sus anteriores álbumes, quedaron atrás temas que hubieran merecido formar parte de ese meta-morfé. Más allá de la forma por derecho propio.

Ahora, tras haber lanzado “No tienes nada que hacer”, un primer adelanto del que será su próximo disco y haber completado su grabación en El Castillo Alemán, con Carlos Hernández Nombela a los mandos, la banda ha decidido reinterpretar uno de los temas más enérgicos de Your creed”, que en el disco se llamó “You can feel”.

SÖLAR vuelven a reinterpretarse y revisarse a sí mismos en el que quizás será el tema más optimista de la banda. Con clara influencia de Audioslave, el grupo, que en estos meses se ha llevado a su terreno temas como “Sleep now in the fire” (RATM), “Be yourself” (Audioslave) o el “My way” de Limp Bizkit para exprimirlos en directo, con un toque inequívocamente SÖLAR, se versiona a sí mismo ahora con este “You can feel”, ahora titulado “Puedes sentirlo”. Un tema en el que el vocalista explora nuevos matices y que nos llega cargado de mucho rock y buenas vibraciones.