SON Estrella Galicia presenta nueva temporada con Juana Molina, Black Country, New Road y más

SON Estrella Galicia ha presentado su nueva temporada reforzando los pilares que han definido su trayectoria desde 2009: el apoyo a las salas, el impulso al talento y una clara vocación internacional.

El ciclo de conciertos recorrerá más de cuarenta salas en cinco países, con cerca de un centenar de actuaciones protagonizadas por artistas como Juana Molina, Black Country, New Road, Alizzz, Puma Blue, Ela Minus, Hinds o Marie Davidson, entre otros.

La programación se desplegará en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o A Coruña, mientras mantiene su vínculo con festivales nacionales de perfil alternativo como Monkey Week, Canela Party o WOS Festival, además de preparar la décima edición de SON Estrella Galicia Posidonia.

La iniciativa continúa desarrollando formatos propios que buscan redefinir la experiencia del directo, como Soundhood, Café Berlín 360º o Coliseum Box, llevando la música a espacios no convencionales o planteando conciertos inmersivos. Todo ello se articula bajo su filosofía de “emigración sonora”, una estrategia que conecta escenas locales e internacionales y que seguirá expandiéndose en 2026 con nuevas salas y actividades en países como Reino Unido o Alemania.

Puedes consultar la agenda completa de SON Estrella Galicia en su web.