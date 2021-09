Sonic Weapon – Vanity (Musictrack Records)

Quién nos iba a decir que la publicación de referencias afines al universo digamos a trazo grueso “rock”, se iba a convertir en la más independiente y alternativa dos décadas después de pasar el año 2000. Con las bandas clásicas de los 90 criando malvas, o en un estado de forma la mayoría de veces más que cuestionable, siempre resulta una bocanada de aire fresco el descubrimiento de propuestas con el nervio y el pulso firmes como para aportar algo en la escena, ya sea ésta nacional o internacional.

Éste es el caso de los barceloneses Sonic Weapon, que publican en estos días el que es su segundo trabajo, Vanity (21). Reconvertidos en cuarteto tras la salida de su anterior vocalista, el combo retoma la senda de su primigenio punk rock de manual modulándolo hacia una mayor riqueza de registros, abrigados por un sonido limpio a la par que contundente gracias a una producción cuidada con esmero.

Un disco heterogéneo, elástico e inteligente donde las canciones, lejos de sonar todas parecidas, –uno de los principales escollos de bandas asimilables a nuestros protagonistas-, ofrece un conjunto de temas que convence igual en su faceta más afilada, dejando ver algún que otro ramalazo metálico (“Feed my monkey”, “Dangerlove”), como en la más serena, apreciándose las mejores enseñanzas de la escuela rock’n roll (“My shell”, “Someday”). Mención especial para el tema titular, “Vanity”, y al cierre con “Before the sun goes down”, ambos con una deliciosa cadencia psicodélica y un desarrollo portentoso.

Como si juntases a los The Hellacopters más clásicos con los Foo Fighters de mitad de carrera en un garaje habiéndose pasado el día entero escuchado a Love.

Escucha Sonic Weapon – Vanity